Aberto processo seletivo para trabalho em diferentes áreas do IgesDF

O Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal (IgesDF), publicou nesta terça-feira (30) os novos editais dos processos seletivos nº 010/2024, 16/2024 e 21/2024, com inscrições que vão até o dia 5 de fevereiro para vagas de analista II – compras e contratos, técnico de farmácia e motorista.

“Estamos oferecendo oportunidades visando fortalecer nossas equipes e aprimorar a prestação dos nossos serviços”, destaca a gerente de Pessoas do IgesDF, Elaine Silvestre. Para mais detalhes sobre os requisitos e o processo seletivo, consulte os editais completos disponíveis no site do IgesDF.

Nesta segunda (29), foram divulgados novos editais para oportunidades nas áreas de analista de hematologia e hemoterapia, médico nefrologista e engenheiro clínico. Essas inscrições estão abertas até 4 de fevereiro.

Os interessados devem ler cuidadosamente os editais e seguir o cronograma indicado. Elaine Silvestre destaca que é crucial que os candidatos acompanhem todas as etapas dos processos seletivos disponíveis no site do Instituto.

Serviço

Processo seletivo IgesDF

→ Vagas: analista de hematologia e hemoterapia, médico nefrologista e engenheiro clínico.

Inscrições: até 4 de fevereiro, neste link

→ Vagas: analista II – compras e contratos, técnico de farmácia e motorista

Inscrições: até 5 de fevereiro, neste link.

*Com informações da Agência Brasília