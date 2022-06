Aberto cadastro para pets doadores de sangue

A campanha Junho Vemelho, que incentiva o cadastramento de pets como doadores de sangue, já começou para o Serviço Veterinário Público (Hvep), administrado pelo Instituto Brasília Ambiental. A iniciativa busca o apoio da população para salvar vidas dos pacientes da unidade, principalmente em tratamentos de doenças, procedimentos cirúrgicos e atendimento a vítimas de acidentes. De acordo com a diretora do Hvep, Mayara Cauper, apesar do serviço veterinário não contar com um banco de sangue, o cadastramento é uma alternativa efetiva para atender a demanda de cerca de 30 transfusões mensais. "Nosso objetivo é incentivar a doação e manter cadastros atualizados. Assim, quando um paciente precisa de ajuda, conseguimos entrar em contato para que o tutor leve seu cão doador para o procedimento", explica. Arte: Instituto Brasília Ambiental Ter entre 2 e 6 anos, pesar mais de 27 kg, ser vacinado e vermifugado, livre de pulgas e carrapatos, não ter tido doença recente e ser dócil são os requisitos fundamentais para que o cão possa realizar doações. "É muito importante que elas tenham um intervalo de três meses para não prejudicar a saúde do animal", alerta Cauper. Os tutores interessados em cadastrar o pet no banco de dados devem entrar em contato por meio do whatsapp da unidade veterinária no número (61) 9 9938 5316. Desempenho Nos seus quatro anos de funcionamento, o Serviço Veterinário Público realizou 61.594 consultas, 214.745 administrações de medicamentos, 18.094 cirurgias, além de 217.602 exames laboratoriais e 68.912 exames de imagem. Pesquisas elaboradas pelo Brasília Ambiental sinalizam que a unidade tem 95% de índices de satisfação dos tutores de animais. O Hvep oferece atendimento gratuito para cães e gatos de segunda a sexta-feira. O agendamento de consultas nas especialidades clínica médica, clínica cirúrgica e ortopedia é realizado no sistema Agenda DF. Já os atendimentos emergenciais dispensam marcação e acontecem diariamente, das 7h30 às 15h. *Com informações da Agência Brasília