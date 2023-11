Abertas inscrições para os centros interescolares de línguas

Podem se inscrever estudantes de escolas públicas a partir do sexto ano do ensino fundamental

Estudantes de escolas públicas a partir do sexto ano do ensino fundamental que desejam aprender outro idioma já podem se inscrever para ter aulas nos centros interescolares de línguas (CILs) em 2024. O cadastro pode ser feito até 19 de dezembro neste link. Há vagas para os cursos de inglês, japonês, francês e espanhol.

Parte da rede pública de ensino do Distrito Federal, os CILs são portas de acesso ao mundo para alunos da rede e para a comunidade em geral. Ao oferecer cursos gratuitos de inglês, francês, japonês, espanhol e alemão, essas instituições têm desempenhado um papel importante na promoção do aprendizado de línguas estrangeiras e na expansão das oportunidades para os estudantes.

O Distrito Federal conta com 17 unidades de CILs espalhadas por diversas regiões administrativas que têm se tornado uma referência no ensino de idiomas estrangeiros e oferecem aos estudantes a oportunidade de aprimorar as habilidades linguísticas sem qualquer custo.

O aluno deve estar matriculado no sexto ano em 2024. Estudantes do ensino médio ou do segundo e terceiro segmentos da Educação de Jovens e Adultos (EJA) também podem se inscrever. A opção deve ser, obrigatoriamente, em turno contrário ao da matrícula da unidade escolar de origem. O candidato poderá fazer inscrição para até quatro opções de CILs e de língua estrangeira moderna, dependendo da oferta de cada unidade.

Nesse momento, as vagas são destinadas apenas a estudantes matriculados na rede pública de ensino. Em fevereiro do ano que vem, a comunidade poderá se inscrever nas vagas remanescentes.

Matrículas

O resultado da primeira chamada está previsto para ser divulgado em 19 de janeiro a partir das 18h, e a matrícula deve ser feita entre 22 e 24 de janeiro nas secretarias das respectivas unidades de ensino.

Veja a lista de documentos exigidos para a matrícula no CIL:

→ Identidade do estudante;

→ CPF;

→ Duas fotos 3×4;

→ Comprovante de residência;

→ Declaração de escolaridade atualizada;

→ Para os estudantes com menos de 18 anos, é necessário apresentar os documentos do responsável (CPF e RG).

*Com informações da Secretaria de Educação do Distrito Federal