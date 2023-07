Abertas inscrições para curso online e gratuito sobre SUS e cidadania

Criado em 2021 por docentes da escola em conjunto com a gerência pedagógica, o curso possui 80 h de carga horária

A Escola Técnica de Saúde de Brasília (Etesb) abriu, nesta segunda-feira (10), inscrições para o curso SUS e Cidadania para a comunidade, com formato online e vagas ilimitadas. O objetivo da formação é ampliar o olhar do participante sobre o Sistema Único de Saúde (SUS), desenvolvendo cidadãos mais conscientes acerca de seus direitos, além de indicar formas de colaborar com a melhoria da saúde pública do Distrito Federal e do país.

As inscrições podem ser feitas pelo site da Etesb até o dia 30 de novembro. Para se inscrever, o interessado deve se cadastrar na plataforma Moodle, disponibilizada no site da escola e, a partir daí, terá acesso ao curso, que conta com quatro módulos. Os alunos devem concluir o curso até dia 31 de dezembro e solicitar a emissão do seu certificado online.

Criado em 2021 por docentes da escola em conjunto com a gerência pedagógica, o curso possui 80 h de carga horária e conta com certificado de conclusão depois de atingida a nota média necessária, que é verificada por meio de tarefas disponibilizadas na plataforma. Desde seu início, cerca de 500 pessoas já se inscreveram em busca de aprofundar o conhecimento sobre o SUS.

A gerente de cursos da Etesb, Maria Ivone Levay, explica que o curso no formato online busca atingir o maior número de pessoas da comunidade. Durante o período em que estiver utilizando o programa, o aluno vai conhecer a estrutura do SUS e os locais que deve procurar para cada tipo de atendimento, a depender da sua necessidade, como Unidade Básica de Saúde (UBS), Unidade de Pronto Atendimento (UPA) ou hospital. “Isso propicia que ele também entenda seus direitos e tenha maior consciência social”, esclarece.

Com informações da Fepecs