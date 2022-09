Abertas as inscrições para estágio na Procuradoria-Geral do Trabalho

O processo seletivo é para estudantes de 14 cursos. Prova será realizada na data provável de 18 de outubro

Estão abertas as inscrições para o processo seletivo de estágio na Procuradoria-Geral do Trabalho (PGT), em Brasília. A seleção é para os cursos de Administração, Arquivologia, Biblioteconomia, Ciência Política, Direito, Engenharia Elétrica, Engenharia Civil, Gestão Pública, Jornalismo, Psicologia Organizacional e do Trabalho, Publicidade e Propaganda, Relações Públicas/Comunicação Organizacional e Tecnologia da Informação.

Para participar, o aluno precisa estar matriculado em uma das instituições de ensino superior conveniadas com o PGT (verificar a lista no edital). Fica reservado o percentual de 10% das vagas para pessoas com deficiência, que no momento da inscrição, declararem tal condição. Também estão destinadas 30% das vagas para as pessoas que se declararem participantes do Sistema de Cotas para Minorias Étnico-Raciais.

O valor da bolsa de estágio é de R$ 976, além de concessão de auxílio-transporte no valor de R$ 11 por dia estagiado. A jornada semanal é de 20 horas, distribuídas em quatro horas diárias.

As inscrições devem ser feitas na página “Estágio no MPT” até o dia 30 de setembro.

O processo seletivo consistirá na aplicação de provas de caráter eliminatório e classificatório. As provas estão marcadas para a data provável de 18 de outubro. A seleção tem validade de um ano, podendo ser prorrogado por igual período.