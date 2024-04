Abertas as inscrições para a capacitação do projeto Rede Comunidade

Os gestores de organizações da sociedade civil e voluntários de ações sociais podem se inscrever a partir desta segunda-feira (15) no projeto Rede Comunidade. A iniciativa oferece capacitação ao terceiro setor para que as entidades tenham conhecimento em prestação de contas, gestão, planejamento, marketing digital e captação de recursos públicos. As inscrições podem ser feitas pelo site Portal da Comunidade ou presencialmente na sede da Secretaria de Atendimento à Comunidade (Seac), no Anexo do Palácio do Buriti, e ficarão abertas até 8 de novembro.

“Qualquer um que desenvolva uma atividade dentro da sua comunidade e sinta essa carência de capacitação poderá se inscrever por meio dos canais e poderá se cadastrar para essa formação”, explica a secretária de Atendimento à Comunidade, Clara Roriz.

Para este ano serão disponibilizadas 360 vagas e até o terceiro ano serão capacitadas mais de mil instituições sociais. As primeiras 30 oportunidades são para as associações de Água Quente e Samambaia com cursos previstos para maio. Até dezembro serão oferecidas vagas em diversas outras cidades para contemplar as 35 regiões administrativas do DF.

O processo de seleção será coordenado pela Seac a partir dos requisitos estipulados no edital de seleçãopublicado no Diário Oficial do Distrito Federal (DODF). Os participantes serão selecionados por ordem cronológica de inscrição. O resultado da seleção e a convocação dos participantes serão divulgados no site da Secretaria, dentro de até cinco dias úteis após o término das inscrições de cada edição.

Serão ofertadas as seguintes disciplinas: formalização, projeto para entidade, prestação de contas, gestão de OSC, marketing digital e emenda parlamentar. A certificação será concedida aos participantes que cumprirem pelo menos 80% do curso.

O projeto Rede Comunidade foi lançado em 10 de abril em solenidade no Palácio do Buriti. A iniciativa visa profissionalizar a atuação das organizações da sociedade civil por meio de uma parceria entre o Governo do Distrito Federal (GDF) e o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), com apoio do Conselho Regional de Contabilidade do DF (CRCDF).

Com informações da Agência Brasília