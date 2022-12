Aberta manifestação de interesse para residencial em Sobradinho

O empreendimento é destinado aos candidatos “habilitados” e devem realizar a manifestação exclusivamente pelo aplicativo Codhab Cidadão

A Companhia de Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal (Codhab-DF) abriu a manifestação de interesse para o empreendimento em Sobradinho, que será construído na Quadra 2, Conjunto D8, Projeções A e C. O prazo para manifestação de interesse segue até as 18h do dia 10 de janeiro de 2023.

O empreendimento é destinado aos candidatos “habilitados – documentação aprovada” inseridos nas faixas de renda 3 (de R$ 4.000,01 a R$ 7.000,00) e 4 (acima de R$ 7.000,01 a 12 salários mínimos). Os interessados devem realizar a manifestação exclusivamente pelo aplicativo Codhab Cidadão.

Ao todo, o Residencial Sobradinho contará com 96 unidades habitacionais de interesse social, distribuídas em duas torres. Os apartamentos serão compostos por dois quartos, sala, cozinha e banheiro social, totalizando com 47 m². O condomínio terá salão de festas, bicicletário, elevadores e guarita.

O empreendimento estará localizado a 25 minutos do centro de Brasília. Com fácil acesso a centros educacionais públicos e privados, hospitais, centros clínicos, mercados e lanchonetes. O financiamento do imóvel será feito diretamente pela construtora ou pelo agente financeiro que por ela for determinado.

A responsável pela obra do residencial é a JC Peres Engenharia, selecionada pelo Edital de Concorrência nº 04/2020, em atendimento à Política Habitacional do DF.

Após o prazo de manifestação, os candidatos deverão aguardar o contato da Codhab ou da construtora.

Com informações da Agência Brasília