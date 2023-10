Aberta licitação para elaboração de projetos em dois setores habitacionais

O aviso de abertura de licitação foi publicado no Diário Oficial do Distrito Federal (DODF) desta segunda-feira (30)

A Agência de Desenvolvimento do Distrito Federal (Terracap) abriu licitação pública para contratar empresa especializada na elaboração de projetos básicos e executivos, de drenagem urbana, além do projeto de recomposição de pavimentos a serem demolidos, e respectivos orçamentos, para execução das obras relativos ao Setor Habitacional Jardim Botânico – etapas I, II e IV – e ao Setor Habitacional São Bartolomeu Trecho I. O aviso de abertura de licitação foi publicado no Diário Oficial do Distrito Federal (DODF) desta segunda-feira (30).

O certame é presencial e está marcado para 29 de novembro, às 10h. O critério de julgamento é o menor preço, ou seja, será declarado vencedor o licitante que apresentar a proposta mais vantajosa para a administração pública. O credenciamento do representante e a entrega dos envelopes devem ser feitos até a mesma data, às 9h.

As empresas interessadas em participar da concorrência já podem fazer o download do edital por meio do site da Terracap. Para acessar os demais documentos referentes à Licitação Presencial nº 25/2023, basta clicar neste link.

*Com informações da Agência Brasília