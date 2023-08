Aberta licitação para construção de campo sintético em São Sebastião

A licitação está prevista para ocorrer no dia 1º de setembro, às 9h30, na sede da Administração Regional de São Sebastião

Foi publicado no Diário Oficial do Distrito Federal (DODF) desta quinta-feira (10) o Aviso de Tomadas de Preços nº 1/2023 para licitação de obra de construção de campo sintético no Parque Distrital de São Sebastião. A obra terá um investimento estimado de R$ 2.296.058.99 e será custeada com recursos provenientes de dotação orçamentária.

A licitação está prevista para ocorrer no dia 1º de setembro, às 9h30, na sede da Administração Regional de São Sebastião, localizada na Quadra 101, Área Especial s/n, Setor Residencial Oeste.

Com uma área total de 6.010 m² de extensão, o Campo Sintético do Bosque prevê grama sintética, seis módulos de arquibancadas com capacidade para 200 pessoas, entradas oficiais com rampas e corrimãos, jogo de rede e refletores para iluminação diurna e noturna. Segundo a Administração Regional de São Sebastião, o importante é que o projeto trará mais segurança aos frequentadores do parque, além de evitar a depredação da mata do parque distrital.

Serão beneficiados mais de seis mil atletas da RA, incluindo as escolinhas de futebol e os times oficiais. Trata-se de demanda antiga dos desportistas e moradores da cidade.

*Com informações da Agência Brasília