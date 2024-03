Abandono da população em situação de rua é debatido na CLDF

O debate foi provocado pelo Vice-Presidente da CLDF, Deputado Distrital Ricardo Vale (PT), que convidou representantes da comunidade

Com quase oito mil pessoas em situação de rua identificadas no Cadastro Único do Governo Federal, Brasília vive o drama da expansão de ocupações improvisadas em diversas regiões da cidade, gerando preocupação para os moradores das proximidades e desalento para quem não tem um teto e aguarda uma ação do poder público.

Problemática social que será discutida nesta terça-feira (12), na Câmara Legislativa do Distrito Federal (CLDF), durante a Audiência Pública: Direito à Cidade da População em Situação de Rua, que ocorre a partir das 19 horas, no plenário da Casa.

O debate foi provocado pelo Vice-Presidente da CLDF, Deputado Distrital Ricardo Vale (PT), que convidou representantes da comunidade, movimentos populares e secretarias do GDF para abordar o panorama geral e falar das soluções possíveis para garantir mais dignidade para quem vive nas ruas. Ricardo Vale falou da importância da audiência. “Não é possível continuar fechando os olhos para famílias inteiras vivendo nas ruas e sendo tratadas como indesejados sociais. São pessoas que estão expostas aos perigos. Precisamos apontar perspectivas de vida para esses cidadãos, com políticas públicas de assistência eficazes, mas também pensando na reinserção social. Como representante do Legislativo, meu papel é fiscalizar, mas também cobrar e trabalhar junto. Acredito que precisamos desses debates para implementar melhorias reais”, disse.

Participam da audiência representantes do Movimento População de Rua e da Escola Nacional Pop Rua, além de autoridades das secretarias de Desenvolvimento Social; Desenvolvimento Humano; Justiça e Cidadania; Desenvolvimento Econômico Trabalho. Também foram convidadas integrantes da Companhia de Desenvolvimento Habitacional; Sindicato dos Servidores da Assistência Social e Cultural do GDF; Promotoria de Justiça do Ministério Público do Distrito Federal; Defensoria Pública do Distrito Federal; Defensoria Pública da União.