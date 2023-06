A tradicional festa do CEAV JR no dia de São João

Ao longo do dia, passaram pelo festejo, mais de mil pessoas comemorando o mais importante folguedo junino , de acordo com a coordenação

A tradicional festa junina do Colégio CEAV Jr. aconteceu neste sábado (24), dia de São João. O evento contou com a participação dos estudantes, familiares e toda equipe pedagógica. A festa beneficente, arrecadou ao longo da preparação para o evento, vários alimentos que serão doados para famílias e instituições em situação de vulnerabilidade social. O evento ocorreu na parte da manhã, na unidade Jequitibá, e na parte da tarde, foi a vez da festa da unidade Manacá. Ao longo do dia, passaram pelo festejo, mais de mil pessoas, de acordo com a coordenação do evento.

Desde o início dos preparativos, o clima de festividade tomou conta da escola. Os espaços foram decorados com bandeirinhas coloridas, murais feitos e bandeirões produzidos por alunos e elementos típicos das festas juninas, para trazer à escola uma atmosfera alegre e acolhedora. O arraiá contou com as mais de 17 apresentações de danças dos alunos, e ainda, uma premiação do rei e rainha da pipoca.

A diretora escolar Bruna Melo, afirmou durante as apresentações, que a festa foi um sucesso. “A escola está toda decorada com as atividades feitas pelas crianças, é uma tradição anual deles confeccionarem a decoração. Tudo tem a mão deles, acho que fica mais bonito ainda quando eles participam”, comentou. Ela afirmou que os pais gostaram muito, que o diferencial desse ano, foi realizado o arraiá dentro da escola. “Foi a primeira vez dentro do ambiente escolar, para que as crianças se sintam em casa”, finalizou.

A avó de Aurora Souto (no colo), 5 anos, uma das alunas do CEAV JR, Gisele Souto, 55 anos, gerente de vendas, veio com toda a família para ver a neta se apresentar. A mãe da pequena dançarina, Lorrane Martins, 26 anos, dona de casa, contou que Aurora costuma ficar muito ansiosa de tanta empolgação para a apresentação na festa junina. “Ontem ela não dormiu de tão ansiosa”. A família aproveitou a oportunidade do dia de São João para se reunir, e todos vieram prestigiar a dança de quadrilha de Aurora.

Bernardo, 4 anos (com a mãe), se apresentou pela primeira vez nesta festa do CEAV JR. A mãe Deavila Ferreira, 30 anos, empresária, contou que ele está curtindo a festa e passou a semana inteira se preparando, assim como a família toda que foi atrás da roupinha para a apresentação. Ela comenta que como ele é ‘bebe de pandemia”, foi a primeira vez imerso dentro dessa festa de comidas típicas, e ele queria muito aproveitar tudo.

Os irmãos Theo, 7 anos, e Mallu, 4 anos, se apresentaram na festa também. Naira Rodrigues, 39 anos, empresária, conta que eles estavam muito empolgados e passaram a semana inteira ensaiando. “Foi muito emocionante ver os bichinhos dançando. Ainda mais por nossas origens serem nordestinas, a festa junina é algo que a gente leva muito a sério”. A família de Naira é do Ceará, e essa tradição de São João é muito importante para ela e para os filhos. “Engraçado, que o Theo tem um amiguinho que não é brasileiro, e a gente tenta explicar para ele a importância dessa tradição”. Naira compara a importância das festas juninas para os nordestinos e goianos, com a importância do Halloween para os estadunidenses. “As festas juninas são a época mais gostosa do ano”, complementa.

Foto: Higo Farias/ Especial para o Jornal de Brasília Foto: Higo Farias/ Especial para o Jornal de Brasília