A revolução do bilíngue acaba de começar no CEAV Jr. em 2023

Escola inicia, na próxima segunda (30), mais um ano letivo

O CEAV Jr. inicia na próxima segunda, 30 de janeiro, mais um ano letivo. Buscando superar os limites do ensino tradicional, a escola contará em 2023 com novidades que vão agregar ainda mais valor à educação de seus alunos e ampliar a sua forma de aprendizado, dando continuidade na construção de uma escola à frente de seu tempo.

Uma das novidades é a expansão do Ensino Bilíngue da escola, que agora terá uma maior carga horária dentro das atividades diárias dos alunos, desde o Nursery (Maternal III) ao 5th Grade (5º ano), além de continuar com a sua certificação em Cambridge.

“Não é apenas um programa piloto ou protótipo, a gente fala sobre legado, sobre o empirismo dentro do ensino de língua estrangeira”, afirma a diretora pedagógica da Unidade Jequitibá, Munique Dias.

A escola também contará com um novo sistema de ensino em parceria com uma empresa referência do ramo educacional, onde juntas vão estimular ainda mais a autonomia dos estudantes. Desenvolvendo as habilidades necessárias para a construção do futuro de cada um.

O CEAV Jr. conta com duas unidades em Águas Claras, localizadas na Av. Jequitibá e na Rua Manacá. Agende a sua visita e participe você também da revolução do Bilíngue em 2023!