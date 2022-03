“A candidatura de Rosilene conta com todo o meu apoio”, afirma deputado Chico Vigilante

Vigilante tem atuado desde o início pela candidatura de Rosilene, que teve seu nome aprovado por 39 votos e nove abstenções

O deputado distrital Chico Vigilante (PT), líder da bancada do PT na Câmara Legislativa do Distrito Federal (CLDF), comemorou a decisão do diretório regional do partido deste sábado (25) que definiu o nome da professora Rosilene Correia como pré-candidata a governadora do DF. Vigilante tem atuado desde o início pela candidatura de Rosilene, que teve seu nome aprovado por 39 votos e nove abstenções.

O nome da professora ainda será submetido à federação partidária formada entre PT, PCdoB e PV, mas ela já está definida como a indicação do Partido dos Trabalhadores para a disputa ao Palácio do Buriti. “Trabalhei muito por essa aprovação e acho importante a gente ter um nome novo, de uma mulher corajosa e determinada, disputando essas eleições”, afirmou o parlamentar.

Chico Vigilante disse ainda que vê possibilidade real de Rosilene ir para o segundo turno e ganhar as eleições em novembro e destacou que o nome da professora e dirigente sindical chega para fortalecer a candidatura do presidente Lula para a presidência da República.

Frisou, também, que Rosilene “é uma aliada de primeira hora, uma militante do Partido dos Trabalhadores, que dará muita sustentação à candidatura do Lula aqui no DF”. “É uma candidatura que conta com todo o meu apoio como líder do PT na CLDF”, pontuou.