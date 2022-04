7ª edição da Feira da Goiaba recebe Ibaneis

O chefe do Executivo distrital cumprimentou produtores e pessoas que comercializavam seus produtos, além de defender o incentivo ao fomento na área rural

A 7ª edição da Feira da Goiaba, evento que celebra a colheita da fruta mais produzida no DF, recebeu, neste sábado (9), a visita do governador Ibaneis Rocha. Aberta em 1º de abril, a exposição na Associação Rural e Cultural de Alexandre de Gusmão (Arcag), em Brazlândia, termina neste domingo (10).

O chefe do Executivo distrital cumprimentou produtores e pessoas que comercializavam seus produtos, além de defender o incentivo ao fomento na área rural. “Os produtores da região puderam expor seus produtos e são todos maravilhosos, de uma qualidade muito grande, além do bom atendimento à população. Parabéns à feira, muito organizada, bela participação da Emater. Isso é uma forma de inclusão social e econômica”, elogiou o governador.

A entrada é gratuita, e o visitante poderá comprar produtos derivados de goiaba, além da própria fruta. No Empório da Goiaba, com 28 estandes, estão à venda doces, geleias, licores, bolos, tortas e outros alimentos preparados pelos produtores da região de Brazlândia — onde está concentrada a maior parte do cultivo da fruta.

“A Feira da Goiaba é uma oportunidade de os agricultores comercializarem e mostrarem um pouco do que é produzido na região, as variedades da cultura e os produtos feitos com a fruta”, destacou a presidente da Emater-DF, Denise Fonseca.

A produtora rural Lucia Vaz tem o discurso parecido com o de Ibaneis Rocha: “É muito importante essa feira, pois nós temos a oportunidade de mostrar tudo o que o setor rural tem de bom. Não só as hortaliças e as frutas. Nós produzimos 98% de goiaba do DF e aqui oferecemos derivados dela. Eu produzo goiabada cascão artesanal, rosca recheada com goiabada, queijo com goiabada. Temos uma variedade muito grande. Tenho 38 anos de idade e estou há mais de vinte anos na área”, finaliza.

*Com informações de Petronilo Oliveira, da Agência Brasília