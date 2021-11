70% da população com 12 anos ou mais no DF está totalmente vacinada

87,86% da população já tomou a primeira dose

70% da população que tem 12 anos ou mais no Distrito Federal está totalmente vacinada contra a covid-19. O dado é da Secretaria de Saúde, atualizado na noite de quinta-feira (11).

De acordo com a pasta, 70,2% de pessoas com 12 anos ou mais já receberam duas doses ou dose única. 87,86% tomaram apenas a primeira dose.

Ao todo, o DF já aplicou 4,2 milhões de doses de vacina, sendo 2.265.422 primeiras doses (D1) e 1.751.562 segundas doses (D2).

Veja o vacinômetro completo:

A vacina tem, de fato, diminuído as infecções e as mortes pela doença. Na quinta (11), o DF registrou 146 pacientes infectados e nenhum óbito em decorrência da covid. O boletim apontou nove mortes que ocorreram em dias anteriores, mas que a causa foi definida apenas ontem.

A taxa de transmissão pela doença está em 0,69. Isso significa que 100 pessoas infectadas podem transmitir o vírus para outras 69. Quando acima de 1, o número indica que a pandemia está em avanço.

Dia D

Visando alcançar pessoas que ainda não tomaram nenhuma dose da vacina, a Secretaria de Saúde irá promover, no próximo dia 20, o “Dia D” da imunização contra a covid-19. Profissionais passarão por nove feiras populares e pela estação central do metrô, na Rodoviária do Plano Piloto, oferecendo vacinação. A pasta espera, assim, alcançar os 257 mil cidadãos que não se vacinaram.