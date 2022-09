7 de Setembro: A pedido de Bolsonaro, caminhoneiros poderão entrar na Esplanada

A área havia sido bloqueada pela Polícia Militar para resguardar a Praça dos Três Poderes, depois da ocupação por três dias

Numa reviravolta nas restrições de segurança às vésperas do 7 de Setembro, manifestantes bolsonaristas foram autorizados a ingressar na Esplanada dos Ministérios com caminhões, carretas e ônibus que fazem parte de uma caravana em Brasília. A área havia sido bloqueada pela Polícia Militar para resguardar a Praça dos Três Poderes, depois da ocupação por três dias e tentativas de investir contra o Supremo Tribunal Federal e o Congresso Nacional no ano passado.

Na noite de segunda-feira, dia 5, uma parte da caravana ingressou na área central de Brasília e, com um buzinaço, se dirigiu à Esplanada, onde serão realizados atos de campanha do presidente Jair Bolsonaro e o desfile oficial em comemoração do Bicentenário da Independência, na manhã desta quarta-feira, dia 7. As equipes de segurança locais, que monitoravam a mobilização, foram orientadas a antecipar o bloqueio da região e formaram barricadas com viaturas e blocos de concreto.

Aliado eleitoral do presidente Jair Bolsonaro, o governador Ibaneis Rocha (MDB) confirmou ao Estadão a liberação do acesso na noite desta terça-feira, dia 6. Ele confirmou que Bolsonaro participou da negociação para liberar a entrada dos veículos pesados na Esplanada dos Ministérios. “Foi tudo acordado antes com todos”, disse Ibaneis, que é candidato à reeleição com apoio do presidente, referindo-se a Bolsonaro, integrantes das áreas de segurança do governo federal e do governo de Brasília e os organizadores dos atos bolsonaristas.

O Exército foi acionado para autorizar a entrada dos caminhões de bolsonaristas. Conforme oficiais a par das negociações, ficou autorizado o acesso de caminhões em um trecho do Eixo Monumental, nas imediações da rodoviária. Coube aos militares do Exército auxiliar no cadastramento dos veículos e seus responsáveis, para acelerar a liberação parcial na Esplanada.

Segundo militares da ativa, o acesso será controlado e limitado. Os caminhões não poderão se aproximar das sedes dos ministérios e da Praça dos Três Poderes. A autorização foi para que fiquem estacionados, a partir da meia-noite desta quarta, na área entre a Catedral de Brasília e a Rodoviária.

O próprio presidente Jair Bolsonaro vai usar de caminhões em ato de viés eleitoral. Depois de conclamar militantes para mandar recados “pela última vez” aos ministros do Supremo, aos quais chamou de “surdos de capa preta”, Bolsonaro decidiu discursar em Brasília num trio elétrico, que deve estar posicionado nas proximidades da área restrita onde ocorrerá a parada militar.

A ideia é que, logo depois de deixar a tribuna de honra com a cerimônia ao lado de chefes de Estado estrangeiros, Bolsonaro se desloque e suba num carro de som para falar a seus apoiadores. O presidente usou da propaganda eleitoral para convocar manifestantes. A campanha usou o bordão “Jair ou Já era”, para pedir a participação de eleitores do presidente.

Estadão Conteúdo