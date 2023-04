5ª Campus Party Brasília reúne mais de 150 mil pessoas

A Open Campus, espaço gratuito da CPBSB5, contou com diversas novidades. A principal delas foi o Printer Chef, uma competição gastronômica

A 5ª Campus Party Brasília (CPBSB5), realizada na Arena BRB Mané Garrinha entre os dias 5 e 9 deste mês, trouxe ao público uma intensa experiência de conhecimento nas áreas de eSports, tecnologia e empreendedorismo. A Área Open recebeu mais de 140 mil pessoas, enquanto na Arena circularam cerca de 13 mil pessoas, com 2.500 campuseiros que, acampados no evento, desfrutaram de uma internet de 20 GB. Ao todo, foram mais de 500 palestrantes durante os cinco dias, com mais de 400 horas de atividades.

A Open Campus, espaço gratuito da CPBSB5, contou com diversas novidades. A principal delas foi o Printer Chef, uma competição gastronômica na qual os participantes fizeram pratos utilizando alimentos produzidos em impressoras 3D. Além disso, a edição de Brasília teve pela primeira vez a Campus Party Fashion Tech, um hackathon (desafio tecnológico) que consistiu na produção e exposição de roupas feitas com acessórios tecnológicos.

“Em 2023, a nossa equipe realizou uma imersão. Acampamos junto aos campuseiros. A Campus, além de ser um dos maiores eventos de inovação e empreendedorismo do mundo, tem um papel importante na política de ciência, tecnologia e inovação do Distrito Federal, sobretudo para a inclusão de jovens empreendedores no mercado”, afirma o secretário de Ciência, Tecnologia e Inovação, Gustavo Amaral.

“Investimos em novas temáticas nessa edição e apostamos fortemente no segmento de eSports, reunindo alguns dos principais jogadores do país. Os resultados superaram todas as nossas expectativas, não só pelo significativo número de pessoas presentes, mas pela energia e a interação contagiantes do público em Brasília. Palcos lotados, caravanas e comunidades de todo o país reunidas, atrações repletas de crianças, pais e educadores durante todos os dias do evento. Caminhamos para nos ornar a maior edição não só do Brasil, como do mundo”, conta o CEO da Campus Party Brasil, Tonico Novaes.

As 13 mil pessoas que adquiriram ingressos para a Arena puderam acompanhar palestras sobre blockchain, cultura marker, games, educação e empreendedorismo em três palcos distintos: What´s Next, Code The Future e Petrobras. Também tinham acesso a outros oito espaços de workshops, com dois produzidos pela organização e outros seis pelas comunidades, além de uma arena de disrupção.

Entre os palestrantes, um dos destaques foi o empresário, streamer, influenciador digital e campeão mundial de Free Fire Bruno Goes dos Santos, mais conhecido como Nobru. Além dele, estiveram presentes Bruno “PlayHard” Bittencourt, um dos maiores criadores de conteúdo do Brasil e co-fundador da LOUD; Nathalia Arcuri, jornalista especializada em planejamento financeiro, CEO e fundadora da Me Poupe, maior ecossistema de educação financeira do Mundo; Breno Jordan, um dos principais nomes da equipe Ei Nerd e a streamer Diana Zambrozuski, que soma mais de 3,6 milhões de seguidores na internet.

Printer Chef

Pela primeira vez, a Campus Party realizou o Printer Chef, em parceria com a EdBioTech e a Gouvea Foodservice. O espaço de gastronomia contou com um campeonato onde os participantes precisaram elaborar pratos a partir de alimentos produzidos em impressoras 3D. A dinâmica contou com workshops sobre a impressão da proteína no equipamento. Os competidores, vindos de universidades e cursos técnicos profissionalizantes, foram divididos em quatro semifinais, nas quais produziram um prato salgado. Na final, os chefs fizeram pratos doces. A campeã foi Priscila Belo, que participará da final em São Paulo, durante a Campus Party Brasil 15 (CPBR15), com passagem e ingressos garantidos.

Campus Party Fashion Tech e Hackathons

Outra novidade da CPBSB5 foi a Campus Party Fashion Tech, um desfile de moda com produção e exposição de roupas tecnológicas e wearables. A atração, na área Open da Campus, contou com apresentação da roupa vencedora na cerimônia de encerramento. Com a participação de estudantes de cursos de moda, o desafio teve workshops com grandes nomes da área.

A 5ª Campus Party Brasília também contou com os hackathons. Nesta edição, foi apresentado o desafio Fliper Jam, que teve como objetivo criar um jogo utilizando o layout de controles de fliperama. O melhor trabalho escolhido pela banca avaliadora foi de Rodrigo Maia Dal Moro, que criou o jogo Eles que Fightem 2, premiado com R$ 7.500. Já o jogo escolhido por voto popular foi o Spectral Run, produzido pela equipe Cyber Sorcerers, que também conquistou o prêmio de R$ 7.500.

Outro hackathon foi elaborado em parceria com a 4.events. Com a temática voltada para o incentivo da criação de comunidades de diversos tipos, tecnológicas ou não, a empresa lançou um desafio para estimular a geração de melhorias para a plataforma Super app 4.community. O vencedor foi a equipe Nova Era, que recebeu o prêmio R$ 3.000.

Campus Play

A CPBSB5 teve como carro-chefe os eSports e contou com uma área exclusivamente dedicada ao tema: o Campus Play. Esse espaço recebeu diversas atrações, como palestras, workshops e atividades ligadas aos jogos digitais, além de quatro campeonatos de games – cada equipe vencedora levou a premiação de R$ 2.800. O campeão do torneio de League of Legends foi o time Wild Cats. Já no torneiro de Valorant, a equipe Imperivrau foi a vencedora, enquanto a tradicional competição de Counter-Strike teve como ganhador Terror BSB, e o jogo Free Fire consagrou Samamba City campeão.

O espaço contou também com um show match com os integrantes da equipe Los Grandes e os vencedores dos torneios de games. Além disso, Bruno Quintanilha, conhecido como Vanquilha, Sara Luana de Araújo, a LunaLoL, Bruno Rodrigues, o Buzz, Dener Oliveira, o KHTEX, e Lucas Rafael Pereira, conhecido como LP, deram palestras falando sobre carreira, eSport no Brasil e outros temas relacionados ao universo gamer.

Startup 360º e Maratona de Negócios

A 5ª Campus Party Brasília contou com o Startup 360º, um programa criado em parceria com o Sebrae. A iniciativa busca incentivar as startups a expor seus trabalhos, realizar networking e receber mentorias. Entre as empresas de inovação que expuseram suas soluções no evento, as que mais se destacaram foram a Ímpeto Tecnologia, a Dona Registro e a Lovyca. O programa contou ainda com o palco Fábrica de Empreendedores, que trouxe conteúdos focados no empreendedorismo e no desenvolvimento de negócios.

Campus Kids e Projeto Include

O Espaço Campus Kids reuniu diversas atividades e workshops voltados para a criação e montagem de laboratórios de robótica. A curadoria coube ao projeto Include, promovido pelo Instituto Campus Party, que busca aproximar jovens com menos de 18 anos moradores de comunidades carentes da tecnologia. Um dos destaques foi o AnimaBot, oficina voltada para a montagem de um robô em MDF, representando um animal de quatro patas que reproduz seus movimentos por meios mecânicos e eletrônicos.

Além disso, foi realizada a oficina de ZooTropo, que é o princípio de animação e um dos mais antigos mecanismos de animação ótica já inventados. Outras duas atividades realizadas no espaço foram a RoboDroide, oficina de montagem de um robô androide, e o Construa seu Autômato, produção de esculturas mecânicas que contam histórias por meio de movimentos coordenados produzidos a partir de materiais simples e reciclados.

“A Campus Kids trouxe atividades para toda família. Pais e filhos conheceram um pouco do universo maker e construíram seu primeiro robô. Além disso, a Campus Party Brasília recebeu mais de 7 mil alunos de escolas públicas, que pilotaram drones e simuladores, acessaram o mundo dos games e participaram de palestras e workshops”, explica a diretora do Programa Include do Instituto Campus Party, Sidiane Zanin.

CPGoiás3 e CPAmazonas

Durante a 5ª edição da Campus Party Brasília, foi anunciada a CPAmazonas, com a presença do governador daquele estado, Wilson Lima, entre 11 e 15 de outubro, no Centro de Convenções Studio 5, em Manaus. Além disso, o secretário Adriano da Rocha confirmou a CPGoiás3, de 7 a 11 de junho, no Shopping Passeio das Águas, em Goiânia. Para saber mais informações, acesse https://brasil.campus-party.org/

Sobre a Campus Party

A Campus Party é a maior experiência tecnológica em internet das coisas, blockchain, cultura maker, educação e empreendedorismo do mundo. O evento conta hoje com mais de 550 mil campuseiros cadastrados em todo mundo, e já produziu edições em países como Espanha, Holanda, México, Alemanha, Reino Unido, Canadá, Argentina, Panamá, El Salvador, Costa Rica, Colômbia e Equador. No Brasil, a Campus Party está presente há dez anos.

Com informações da Agência Brasília