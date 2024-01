51ª Corrida de Reis ganha as ruas de Brasília neste sábado (27)

Às 17h10, será a vez dos corredores da prova de 10 km, e, por fim, às 17h15, os participantes da prova de 6 km cruzarão a linha de largada

A 51ª edição da Corrida de Reis chegará ao Distrito Federal neste sábado (27). O evento reúne atletas profissionais, entusiastas do esporte e pessoas com deficiência (PcDs) em uma competição que promove saúde, integração e superação. A largada está marcada para as 17h, em frente ao Palácio do Buriti.

“A Corrida de Reis é um marco em nosso calendário esportivo, promovendo não apenas a prática esportiva, mas também a inclusão e a superação”, avalia o secretário de Esporte e Lazer, Renato Junqueira. “Estamos empenhados em proporcionar uma experiência positiva a todos os participantes, reforçando os valores do esporte e da saúde.”

A programação das largadas foi organizada para atender às diversas categorias participantes. Às 17h, corredores da categoria PcD iniciarão a corrida, seguidos pelos atletas profissionais que percorrerão 10 km, às 17h05. Às 17h10, será a vez dos corredores da prova de 10 km, e, por fim, às 17h15, os participantes da prova de 6 km cruzarão a linha de largada.

Onde estacionar

Para facilitar o acesso dos participantes, diversas opções de estacionamento estarão disponíveis em diferentes locais, como Anexo do Buriti, Torre de TV, TJDF, PGDF, Terracap, setores hoteleiros Sul e Norte e Setor de Indústrias Gráficas (SIG). Além disso, haverá postos médicos nos locais estratégicos da corrida, com referências nos hospitais de apoio, como Hospital de Base (HBDF), Hospital da Asa Norte (Hran), Hospital Materno Infantil de Brasília (Hmib) e UPAs do Núcleo Bandeirante e Paranoá.

Para garantir o conforto e a segurança dos corredores, diversos serviços serão oferecidos, incluindo guarda-volumes, pontos de hidratação ao longo do percurso, postos médicos de atendimento, banheiros e um espaço dedicado aos atletas.

Os participantes da categoria geral na prova de 10 km (masculina e feminina) que conquistarem as dez primeiras colocações serão premiados. Os prêmios variam de R$ 400 a R$ 10 mil. Já os três primeiros colocados nas categorias cadeirante e andante, tanto no masculino quanto no feminino, receberão prêmios entre R$ 1 mil e R$ 2 mil. No total, o prêmio para a categoria adulta soma R$ 83 mil e recebe o patrocínio do BRB.

*Com informações da Agência Brasília