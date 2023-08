50 anos de Cine Drive-in: O mais antigo cine drive-in persiste

Para comemorar, na data, serão disponibilizadas meia-entrada para todos e uma pipoca por carro, além de bombons na entrada

Nesta semana, a programação do Cine Drive-in é mais que especial. Nesta sexta-feira (25), o Cine Drive-in mais antigo do país completa 50 anos, um marco histórico e significativo para toda a população brasiliense e para todos os apreciadores da sétima arte. E nada melhor para comemorar esta semana tão importante do que com mais filmes! Para comemorar, na data, serão disponibilizadas meia-entrada para todos e uma pipoca por carro, além de bombons na entrada.

A programação desta semana conta com a divertida trama de Gatos no Museu. Dirigido por Vasiliy Rovenskiy e roteirizado por Elvira Bushtets, Fedor Derevyanskiy, a animação tem 83 minutos de duração, com classificação indicativa livre.

Em seguida, a DC Comics apresenta mais uma das diversas aventuras do universo herói com Besouro Azul. Com a célebre presença de Xolo Maridueña, Bruna Marquezine e Susan Sarandon, o filme foi dirigido por Angel Manuel Soto, tem 128 minutos de duração e não é recomendado para menores de 12 anos.

Por último, a estreia do filme de terror baseado em um único capítulo do romance clássico de Bram Stoker, Drácula: A Última Viagem Do Deméter. Estrelado por Corey Hawkins, Aisling Franciosi, Liam Cunningham e David Dastmalchian e dirigido por André Øvredal. O longa-metragem tem 115 minutos de duração e não é recomendado para menores de 14 anos.

Programação (24 a 30/8):

Foto: Reprodução

Gatos no Museu (Dublado)

Em uma de suas aventuras, o gato Vincent acaba indo parar em um museu do outro lado do mundo. Acompanhado de seu fiel amigo, o ratinho Maurice, ele conhece um esquadrão de gatos dedicados a proteger as valiosas obras de arte do museu contra roedores e outras ameaças. Agora, Vincent precisará mostrar toda a sua coragem e enfrentar desafios emocionantes para proteger seu amigo Maurice e também um tesouro de valor inestimável: a Mona Lisa.

Horário: às 18h20

Classificação Indicativa: Livre

Foto: Reprodução

Besouro Azul (Dublado)

O adolescente Jaime Reyes ganha superpoderes quando um misterioso escaravelho se prende à sua coluna e lhe fornece uma poderosa armadura alienígena azul.

Horário: às 19h45

Classificação Indicativa: 12 anos

Foto: Reprodução

Drácula: A Última Viagem Do Deméter (Legendado)

A presença profana de Drácula condena a tripulação do navio mercante Deméter.

Horário: às 21h45

Classificação Indicativa: 14 anos