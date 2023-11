4º Congresso Maria da Penha Vai à Escola: TJDFT entrega premiação a alunos e escolas do DF

O evento ocorreu no Centro Cultural Serzedello Corrêa, do Tribunal de Contas da União (TCU) e contou com a presença de representantes

Na tarde da última terça-feira, 14/11, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (TJDFT) premiou os vencedores da 4ª edição do Congresso Maria da Penha Vai à Escola. O evento ocorreu no Centro Cultural Serzedello Corrêa, do Tribunal de Contas da União (TCU) e contou com a presença de representantes de todas as entidades que integram o Termo de Cooperação Técnica do Programa Maria da Penha Vai à Escola (MPVE).

A iniciativa premiou os profissionais de ensino e alunos inscritos na Mostra Cultural “Cultura de Paz pelo fim da violência contra meninas e mulheres”. Por meio do concurso, foram selecionadas as melhores iniciativas elaboradas por gestores, educadores, professores e estudantes da rede pública de ensino do DF, relacionadas à prevenção e ao enfrentamento da violência contra as mulheres e meninas nas escolas públicas locais.

Foram inscritos trabalhos nas modalidades de poesia, fotografia e painéis. Escolas da Cidade Estrutural, Riacho Fundo 2, Guará, Samambaia, Sobradinho, Ceilândia, Lago Norte e Plano Piloto estão entre as vencedoras, nas categorias ensino fundamental, médio e superior. Inclusive, este foi o primeiro ano a contar com a participação de alunos de faculdades e universidades do DF.

O objetivo da seleção é motivar profissionais da área da educação a disseminarem iniciativas relacionadas à temática para os estudantes, divulgar e dar visibilidade às práticas inovadoras que contribuam para prevenção e enfrentamento da violência de gênero nas escolas.

audiodescrição: O Juiz Paulo Giordano fala no púlpito. Ele é um homem branco, cabelos grisalhos e veste um terno azul escuro. O Juiz Auxiliar da 2ª Vice-Presidência do TJDFT, Paulo Giordano, representante do 2º Vice-Presidente, Desembargador Sérgio Rocha, destacou a função do Núcleo Judiciário da Mulher do TJDFT, que executa práticas pioneiras e de referência para diversos tribunais do país. Lembrou que “o MPVE, criado em 2014, é uma delas e, diante do sucesso e da relevância da proposta para o enfrentamento da violência contra as mulheres, atualmente o modelo foi ampliado para os Tribunais do Acre e do Espírito Santo”.

“Nós podemos mostrar que a violência de gênero é algo que precisa ser extinto”, afirmou a professora Maria das Graças Machado, Subsecretária de Formação Continuada dos Profissionais da Educação, que, durante o Congresso, representou a Secretária de Educação do DF, Hélvia Paranaguá.

O evento contou, ainda, com a palestra “A importância da prevenção no ambiente escolar”, com a Professora Doutora Silvia Lordello, da Universidade de Brasília (UnB). A palestrante trouxe estatísticas do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, que apontam que, na faixa etária de 16 a 24 anos, 43,9% das mulheres relatam terem sido vítimas de violência. Entre as mulheres de 60 anos ou mais, esse percentual cai para 17,4%. “A primeira forma para diminuir a violência é pela conscientização e a escola é um lugar privilegiado de conscientização de processos”, reforçou.

audiodescrição: Professora Sílvia Lordello fala ao microfone. Ela é uma mulher branca, de cabelos ruivos e veste uma blusa laranja.O encerramento da cerimônia ficou por conta do Projeto RAP (Ressocialização, Autonomia e Protagonismo), formado por jovens egressos do Sistema Socioeducativo da Unidade de Internação de Santa Maria, no DF.

Prestigiaram o evento a Juíza Gislaine Carneiro, Coordenadora do NJM e 2ª Vice-Presidente da Amagis/DF; a Subsecretária de Prevenção à Criminalidade da Secretaria de Segurança Pública do DF (SSPDF), Regilene Rozal, representando o Secretário Sandro Avelar; a Subsecretária de Apoio às Vítimas de Violência, Uiara Mendonça, representando a Secretária de Justiça e Cidadania do DF, Marcela Passamani; a Subsecretária de Formação Continuada dos Profissionais da Educação, Maria das Graças Machado, representando a Secretária de Educação do DF, Hélvia Paranaguá; e a Secretária Executiva Jaqueline Aguiar, representando a Secretária da Mulher do DF, Gisele Ferreira.

Também estiveram presentes a Defensora Pública Antônia Carneiro, representando o Defensor Público-Geral do DF, Celestino Chupel; a Major Daniela Sellani, representando o Comandante-Geral da PMDF, Coronel Adão Teixeira de Macedo; a Delegada Chefe da Delegacia Especial de Atendimento à Mulher da PCDF (DEAM-DF), Ana Calorina Litran; a professora Dulce Donaire, Coordenadora dos cursos de direito e relações internacionais do Ceub; Cristina Tibúrcio, representando a Subsecretária de Educação Inclusiva Integral da SEEDF, Vera Lúcia de Barros; o Delegado Tiago Nunes, da 24ª Delegacia de Ceilândia.