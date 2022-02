400 vagas em pós-graduação no Programa Novos Caminhos

A iniciativa faz parte do programa Novos Caminhos, do Ministério da Educação (MEC), em parceria com a Secretaria de Educação

Professores da rede pública de ensino do Distrito Federal podem se inscrever no curso de pós-graduação lato sensu em Docência para a Educação Profissional e Tecnológica (DocentEPT) até 2 de março, neste link. A iniciativa faz parte do programa Novos Caminhos, do Ministério da Educação (MEC), em parceria com a Secretaria de Educação.

No Distrito Federal, são 400 vagas disponíveis em nível de especialização, na modalidade a distância, fomentadas pela Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica (Setec) do MEC e pelo Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes).

A pós-graduação tem por objetivo qualificar os professores que trabalham ou desejam atuar na Educação Profissional e Tecnológica, especialmente para os cursos técnicos de nível médio. A ideia é estimular a produção e a difusão de conhecimentos sobre o tema.

Os interessados devem ter diploma de curso de graduação, em qualquer área de conhecimento. O processo seletivo será realizado por sorteio eletrônico, no dia 3 de março. O resultado será divulgado no dia 8 de abril, no próprio site para inscrições.

O curso terá duração de 12 meses e tem previsão de início no mês de maio. As aulas ocorrerão na modalidade a distância, via Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) – Plataforma Moodle. Estão previstos apenas quatro encontros presenciais, que poderão ser revistos devido à pandemia da covid-19.

