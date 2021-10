3ª parcela de reajuste para servidores será paga em abril de 2022

O reajuste era esperado desde 2015, quando o então governador Agnelo Queiroz aprovou o aumento. Secretário de Economia nega que a medida tenha relação com as eleições de 2022

Willian Matos e Geovanna Bispo

A terceira parcela do reajuste de salário para os servidores do Distrito Federal será paga em abril de 2022. O anúncio ocorreu na quinta-feira (14) e foi feito pelo governador Ibaneis Rocha e pelo secretário de Economia, André Clemente.

O reajuste era esperado desde 2015, quando o então governador Agnelo Queiroz aprovou o aumento. Contudo, o chefe de Executivo não cumpriu com a promessa. O sucessor, Rodrigo Rollemberg, alegava falta de recursos e também não concedeu os valores aos servidores. Agora, Ibaneis deve arcar com a dívida.

35 das 43 carreiras terão o reajuste. Não serão contempladas as seguintes carreiras: agentes da Polícia Civil, Polícia Militar e Corpo de Bombeiros; servidores do Procon, da Procuradoria-Geral do DF, auditores da receita e defensores públicos. O orçamento deve subir de R$ 40 bilhões para R$ 47 bilhões. Para isso, o governo irá enviar à Câmara Legislativa (CLDF) um pedido de ajuste até o fim de outubro.

Sendo questionado sobre uma possível relação entre a decisão e a aproximação das eleições de 2022, Clemente desvinculou os fatos e afirmou que, desde o início do governo, Ibaneis falava sobre o pagamento. Ao contrário do citado, o governador por vezes disse não ter condições de pagar.

Agora, Ibaneis comemorou a medida e agradeceu a Secretaria de Economia. “Em nossa gestão jamais se cogitou ou ouviu falar em atraso de salários”, afirmou o governador. “Pelo contrário, honramos os pagamentos devidos e enfrentamos uma pandemia que perdura até este momento. Ainda criamos o plano de saúde, uma demanda de décadas dos nossos servidores”, complementou.