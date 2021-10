3ª dose para saúde começa nesta quarta; veja onde

No caso dos que trabalham na rede pública, caso o local tenha sala de vacinação, a dose será aplicada no próprio local de trabalho

Os profissionais da saúde do Distrito Federal começaram a tomar a dose de reforço contra a covid-19 nesta quarta-feira (06). Para se imunizar com ela, é necessário que a segunda dose tenha sido tomada até 31 de março, independente da marca da vacina, já que todos serão reforçados com a Pfizer.

Para essa nova fase, 41 postos foram abertos exclusivamente para os profissionais se imunizarem. No caso dos que trabalham na rede pública, caso o local tenha sala de vacinação, a dose será aplicada no próprio local de trabalho. Veja os pontos:

Para se imunizar, é necessário que o profissional leve o documento de identificação com foto, cartão de vacinação ou comprovante emitido pelo Conect SUS e o comprovante de vínculo como trabalhador da saúde, como o crachá funcional.

Vale lembrar que a Secretaria da Saúde considera como profissional de saúde qualquer pessoas que trabalhe em unidades hospitalares ou de saúde.