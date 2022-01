334 vagas de emprego para começar a semana

São 334 vagas ofertadas pela Agência do Trabalhador do Distrito Federal, o quadro de ofertas tem espaço para psicólogos

Procurando por uma vaga de emprego na capital federal? A segunda feira (17) dá início a uma semana com o mercado de trabalho aquecido, momento positivo, para a população que quer começar 2022 vencendo o desafio de garantir sua renda salarial.

São 334 vagas ofertadas pela Agência do Trabalhador do Distrito Federal, o quadro de ofertas tem espaço para psicólogos, assim como para quem possui formação superior em administração de empresas, ambas, com salário de R$ 7.067 mais benefícios.

Àqueles com formação superior e experiência como engenheiro mecânico, podem concorrer a um emprego com salário mensal de R$ 9.350 mais benefícios.

Pessoas com ensino médio completo podem concorrer a 25 vagas para encarregado de manutenção com salário mensal de R$ 3.200 mais benefícios.

Excelente oportunidade, também, para quem quer uma das três vagas de mecânico de diesel e eletricidade, o candidato deve ter ensino médio completo, além de ter experiência na área para concorrer aos benefícios e mais salário de R$ 3.200.

Quem possui curso superior em contabilidade e tem experiência como analista de planejamento financeiro há vaga disponível com salário de R$ 2.500.

Para quem quer uma oportunidade e tem experiência na área como ajudante de eletricista pode buscar uma das cinco vagas ofertadas para essa função, que além de não exigir escolaridade, oferta um salário de 1.350 mais benefícios.

O mesmo se aplica àqueles que já têm experiência como pedreiro, são 10 vagas com salários de R$ 1.800. Há também, uma vaga garantida para portadores de deficiência com salário de R$ 1.270, para quem tem experiência e deseja trabalhar como técnico de suporte ao usuário de tecnologia da informação, a função exige curso superior completo na área.

Para se candidatar a quaisquer umas das oportunidades do dia, há dois caminhos: presencial, indo a uma das 14 agências, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, ou pelo aplicativo Sine Fácil.

Mesmo que o candidato não se encaixe em um dos perfis das vagas disponibilizadas no dia, o sistema poderá cruzar informações e encontrar uma oportunidade de acordo com as especificações do currículo.

Empreendedores que desejam buscar profissionais também podem utilizar os serviços das agências do trabalhador. Além do cadastro de vagas, é possível usar os espaços físicos para seleção dos candidatos encaminhados.

Para isso, basta acessar o site da Secretaria do Trabalho. A secretaria também disponibiliza o número de telefone para atendimento em caso de dúvidas referentes a qualquer um dos serviços prestados pela pasta, responsável pelas agências do trabalhador: (61) 99209-1135.

*Com informações da Agência Brasília