32 mil novos beneficiários passam a receber o Cartão Prato Cheio

Contemplados no programa da Secretaria de Desenvolvimento Social devem verificar data e local de retirada dos cartões no site GDF Social

Nesta sexta-feira (30), foi aberta a consulta para as pessoas que solicitaram o Cartão Prato Cheio verificarem se estão na lista de concessões da nova etapa do programa do Governo do Distrito Federal (GDF).

O programa beneficia famílias em insegurança alimentar e nutricional. No total, 31.955 pessoas vão poder se informar pelo site GDF Social sobre a data e local de retirada do cartão, que será feita das 8h às 14h.

A entrega dos cartões, com crédito de R$ 250, está prevista para iniciar na próxima segunda-feira (3). O BRB utilizou o endereço informado pelo beneficiário na hora do cadastramento para programar a retirada do cartão em uma agência bancária mais próxima da residência. Outro critério utilizado pelo banco para facilitar a entrega considera a primeira letra do nome do beneficiário, seguindo ordem alfabética (confira o cronograma abaixo).

A secretária de Desenvolvimento Social, Mayara Noronha Rocha, explica que o Cartão Prato Cheio é um auxílio emergencial de segurança alimentar e nutricional, não se caracterizando uma transferência de renda. “Estamos começando um novo ciclo de pagamento do cartão. Por três meses, essas famílias terão a certeza que o valor do benefício será creditado no seu cartão, podendo ir até o comércio da sua região e escolher os produtos alimentícios do seu gosto”, explicou. Mayara Noronha Rocha ainda destaca que “o programa tem um papel importante para a economia do DF, uma vez que fortalece os pequenos e médios comerciantes das regiões administrativas”.

Para acompanhamento do saldo do cartão, que só pode ser utilizado na função débito e em estabelecimentos alimentícios, o BRB oferece o aplicativo BRB Social. “O BRB segue, como banco público, atuando para fazer a diferença na vida das pessoas e colaborando com o desenvolvimento econômico e social do Distrito Federal”, afirma o presidente do banco, Paulo Henrique Costa.

A secretária Mayara Noronha Rocha lembra que as pessoas que receberam o benefício referente aos meses de janeiro, fevereiro e março deste ano, caso ainda se encontrem em situação de insegurança alimentar, podem agendar um novo atendimento nos centros de referência de assistência social. “É importante que as pessoas passem por um novo atendimento com os especialistas em assistência social para que eles possam entender a situação dessas famílias e orientá-las sobre os serviços, programas e outros benefícios socioassistenciais. Temos que lembrar que os auxílios de segurança alimentar são temporários, ou seja, não são pagos de forma contínua”, destaca.

Prioridades

Com o Decreto nº 41.570, de 7 de dezembro de 2020, o Cartão Prato Cheio passou a ser pago por três meses consecutivos, respeitando os critérios de priorização. Os beneficiários devem ter renda familiar per capita igual ou inferior a meio salário mínimo; estar em situação de insegurança alimentar; residir no Distrito Federal; e ter a inscrição no Cadastro Único ou no Sistema Integrado de Desenvolvimento Social da Secretaria de Desenvolvimento Social. Com as novas diretrizes do programa, as famílias que receberão o auxílio de forma preferencial serão: as monoparentais chefiadas por mulheres com crianças de 0 a 6 anos; as famílias com crianças de 0 a 6 anos; as que possuem alguma pessoa com deficiência; as que têm um familiar idoso e o beneficiário em situação de rua, desde que esteja em acompanhamento regular pela equipe socioassistencial.

“Nesta pandemia, o GDF tem trabalhado de forma a garantir a segurança alimentar e nutricional para a população mais vulnerável. O início desse novo ciclo do Prato Cheio alcança novos beneficiários e, consequentemente, o acesso à alimentação”, afirma a secretária de Desenvolvimento Social.

As informações são da Agência Brasília