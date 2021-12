305 oportunidades de emprego no DF

As oportunidades variam de trabalhados em cozinhas, oficinas e até açougues

A partir desta segunda-feira (20), as Agências do Trabalhador da capital federal oferecerem 305 vagas de emprego. As oportunidades variam de trabalhados em cozinhas, oficinas e até açougues.

Entre os empregos na cozinha, há quatro vagas para chapista, três para chefe de cozinha e quatro para cozinheiro. No mesmo tipo de estabelecimento, há três oportunidades para padeiro, quatro para confeiteiro, uma para pizzaiolo e outra para sushiman. Os salários variam de R$ 1,6 mil a R$ 2,6 mil, mais benefícios.

Para os açougues são oferecidas 31 vagas sem exigência de experiência e escolaridade em nível fundamental. O salário fica entre R$ 1,3 mil e R$ 1,7 mil, mais benefícios.

Já na linha automotiva, há quatro vagas para alinhador de pneus, mais quatro para borracheiros, sete para mecânicos, duas para montadores de veículos e uma para pintor de automóveis. A remuneração fica entre R$ 1,1 mil e R$ 1,5 mil, além de benefícios.

Os candidatos podem se inscrever por meio de registro presencial, realizado em qualquer uma das 14 Agências do Trabalhador, entre segunda e sexta-feira, das 8h às 17h. Os interessados podem se candidatar pelo aplicativo Sine Fácil.