25º Turma do CFO recebe Espadim Tiradentes

A 25º turma do curso de formação de Oficiais da PMDF realizou o culto ecumênico para celebrar a entrega do Espadim Tiradentes em 2022

Na noite desta sexta-feira, 02, a vigésima quinta turma do curso de formação de Oficiais da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) realizou o culto ecumênico no Santuário e Paróquia Nossa Senhora de Fátima, na Asa Sul, Brasília, para celebrar a entrega do Espadim Tiradentes em 2022.

O evento contou com as presenças do Comandante-geral da PMDF coronel Fábio Augusto Vieira, o Subcomandante-geral da PMDF, coronel Edvã de Oliveira Sousa, o chefe do Departamento de Educação e Cultura, coronel Rodrigo Moreira de Souza, o chefe do Centro de Inteligência da PMDF, o chefe do Centro de Comunicação Social, coronel Danilo Oliveira Nunes, dentro outras autoridades civis e militares.

A 25ª Turma do CFO ingressou à Academia de Polícia Militar de Brasília no dia 1º de fevereiro de 2022, sendo composta atualmente por 48 cadetes, sendo 09 femininas.

Foto: Divulgação/ PMDF

Na próxima quarta-feira, 04, acontecerá a solenidade de formatura na Academia de Polícia Militar de Brasília, na ocasião os cadetes receberão o Espadim Tiradentes.

O Espadim é símbolo dos alunos, em formação, do Curso de Oficiais e simboliza a autoridade, a honra e a dignidade. Tem em sua lâmina a inscrição em latim “pro lege vigilanda” que significa vigilância da lei, simbolizando também o ideal de liberdade do Alferes de milícias, Joaquim José da Silva Xavier, mártir da Independência e patrono das polícias militares do Brasil.

O cadete é o aluno em preparação para ser futuro oficial da Polícia Militar do Distrito Federal, o qual será responsável por liderar a corporação no combate à criminalidade e na defesa dos cidadãos da capital.