23ª DP realiza ações, prisões e apreensões em Ceilândia

Três homens foram presos em flagrante

A 23ª Delegacia de Polícia (P Sul) realizou três operações na semana passada contra crimes na região de Ceilândia.

Na tarde da quinta-feira (16), policiais civis prenderam um idoso que estaria escondendo armas de fogo em casa, na QNP 36. Agentes foram até a residência, e o suspeito permitiu a entrada. Foram localizados e apreendidos um revólver, calibre .38 e uma garrucha, calibre .22, além de oito munições, calibre .38.

O idoso foi preso em flagrante. A 23ª DP descobriu ainda que um homem vendeu as armas para o suspeito, aproveitando-se da idade avançada do parceiro. Este segundo indivíduo também acabou detido.

No mesmo dia, agentes cumpriram mandado de prisão contra um homem acusado de vários furtos na região. Ele também foi preso na QNP 36, onde mora.

No dia seguinte, um homem de 29 anos, acusado de estelionato, foi preso em uma chácara no Sol Nascente. Agentes encontraram no local um Fiat Mobi furtado em Barreiras-BA, com placa adulterada. O veículo foi recuperado e será entregue ao verdadeiro dono.