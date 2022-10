223 vagas de emprego abertas por todo o DF

As agências do trabalhador funcionam das 8h às 17h, de segunda a sexta-feira, para o cadastro de currículos

As 14 agências do trabalhador do Governo do Distrito Federal (GDF) oferecem nesta segunda-feira (31) 27 vagas para carpinteiro para atender as regiões de Sobradinho, Plano Piloto (na Asa Norte) e Paranoá. As remunerações, que incluem benefícios, variam de R$ 1.800 e R$ 1.986,60, sem comprovação de experiência, a R$ 2.103,20, com experiência comprovada. Ao todo estão disponíveis 223 oportunidades de emprego em mais de 30 ocupações diferentes distribuídas em dez regiões administrativas.

São oferecidas ainda sete vagas para pessoas com deficiência, três delas para auxiliar de linha de produção no Guará. A escolaridade exigida é o ensino fundamental completo e não é preciso comprovar experiência. A remuneração é de R$ 1.493 mais benefícios. As outras quatro oportunidades são para mecânico de refrigeração na zona industrial, com salário de R$ 2.040 mais benefícios. O empregador não exige experiência nem grau mínimo de escolaridade.

O maior número de vagas são 30, destinadas a servente de obras em Sobradinho. O salário disponível é de R$ 1.375 mais benefícios. Não há necessidade de comprovação de experiência nem de escolaridade. A maior remuneração do dia é R$ 3.500 mais benefícios, para a área de técnico de segurança no trabalho na mesma região. São três chances com experiência comprovada e curso superior na área.

Quem tem curso superior completo em técnico em edificação pode se candidatar a uma vaga para atuar como técnico de planejamento de obras de infraestrutura de saneamento, também em Sobradinho. O salário é de R$ 3.000 mais benefícios. Exige-se experiência na atividade. Outra oportunidade para trabalhadores com curso superior e experiência é para técnico em edificações. Quem conquistar a vaga receberá um salário de R$ 3.000 mais benefícios.

As agências do trabalhador funcionam das 8h às 17h, de segunda a sexta-feira, para o cadastro de currículos. Mesmo que não tenha interesse pelas vagas do dia, o candidato pode se cadastrar para oportunidades futuras, já que o sistema cruza dados dos concorrentes com o perfil que as empresas procuram.

Empregadores que desejarem ofertar vagas ou utilizar o espaço das agências para as entrevistas podem se cadastrar nas unidades e pelo aplicativo Sine Fácil. Também é possível solicitar atendimento pelo e-mail [email protected] Há, ainda, o Canal do Empregador no site da Secretaria de Trabalho.

