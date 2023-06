1ª Corrida e Caminhada do Circuito Serrano será domingo, em Sobradinho

Com apoio da Secretaria de Esporte e Lazer, o evento esportivo comemora os 63 anos da cidade. Kits devem ser retirados neste sábado (24)

Sobradinho sediará a primeira corrida de rua e caminhada em celebração ao aniversário de 63 anos da cidade, comemorado no dia 13 de maio. O evento será no domingo (25), às 8h, com largada e chegada na Avenida Contorno – Parque Ecológico dos Jequitibás. A organização é da Associação Clube Pedal na Serra de Ciclismo com o apoio da Secretaria de Esporte e Lazer do DF.

Os inscritos vão correr percursos de 5 km ou 10 km, além da caminhada de 3 km. Ao todo, já se inscreveram 600 pessoas, porém a corrida está aberta à comunidade. Também haverá uma categoria para PcD (pessoas com deficiência) andantes.

O secretário de Esporte e Lazer, Julio Cesar Ribeiro, lembra que Sobradinho é o cenário ideal para corridas de rua. “A corrida de rua em celebração aos 63 anos de Sobradinho demonstra o reconhecimento e a importância do esporte, além do compromisso em fortalecer a prática esportiva na comunidade. A cidade é um polo esportivo em ascensão. A corrida de rua abre um calendário promissor de grandes eventos esportivos que estão por vir”, destaca.

Entrega dos kits

A retirada dos kits da corrida será no sábado (24), das 8h às 17h, na DBike, que fica na Quadra 7, CL 5, Lojas 1/4. A retirada do kit só poderá ser feita pelo atleta inscrito, mediante apresentação do documento de confirmação de inscrição, recibo de pagamento correspondente e um documento oficial com foto. O preço da participação é 1 kg de alimento. Os atletas que não retirarem os kits na data e horário estipulados pela organização ficarão impedidos de participar da prova. Não serão disponibilizados kits no dia do evento ou posteriormente.

Com informações da Agência Brasília