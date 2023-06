19º Feminicídio do ano no DF: Mulher é morta após levar facada nas costas pelo companheiro no Recanto das Emas

Cláudia Barbosa de Melo, 40 anos, teve a coluna vertebral atingida, ocasionando no rompimento da medula óssea. À TV Globo, o irmão da vítima disse que o casal mantinha uma relação conturbada

Uma mulher morreu na manhã desta quinta-feira (29), após ser esfaqueada pelo companheiro na madrugada de terça-feira (27). A mulher, identificada como Cláudia Barbosa de Melo, de 40 anos, é a 19ª vítima de feminicídio no Distrito Federal em 2023. Ela foi levada ao Hospital Regional de Taguatinga (HRT), mas não resistiu aos ferimentos e morreu.

O crime ocorreu na quadra 508 do Recanto das Emas. Segundo a polícia, Cláudia foi esfaqueada por João Paulo Sousa França, de 26 anos, após uma discussão. O casal estava bebendo em um bar quando a vítima chamou o companheiro para ir embora. João teria recusado e a mulher insistido no pedido. Irritado, o agressor deu uma facada nas costas dela.

Reprodução/Redes Sociais

À TV Globo, o Policial Militar que esteve no hospital ouviu do médico da vítima que a faca teria atingido a coluna vertebral de Cláudia, e que houve um rompimento da medula óssea, causando uma grave lesão.

O irmão da vítima disse que o casal estava junto há cerca de um ano e tinham uma relação bastante conturbada. Claudia era constantemente agredida, e já foi flagrada pelo irmão com o rosto machucado após agressão de João Paulo.

Cláudia foi socorrida por colegas. No hospital, a vítima chegou a gravar um vídeo contando como tudo aconteceu. “Ele deu uma facada nas minhas costas e não sei com o que que ele bateu pra baixo da minha coluna que eu estou paraplégica,eu espero agora pra fazer uma cirurgia. A sorte foi que um colega meu passou de bicicleta pelas 2h da manhã e meu viu caída, me pegou no colo e me levou para a casa de uma conhecida minha”, disse.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado e a vítima encaminhada ao Hospital Regional de Taguatinga (HRT), onde ficou internada. João foi preso em flagrante quando tentava visitar a companheira no hospital. Os funcionários desconfiaram dele e chamaram a polícia.