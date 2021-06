1.858 presos são liberados para ‘saidão’ no feriado

De acordo com a VEP, o saidão, que chegou a ser suspenso esse ano por conta da pandemia, foi retomado devido à desaceleração e estabilidade da Covid-19 na capital

Na manhã desta quinta-feira (3), 1.858 presos do regime semiaberto foram liberados para o “saidão” no ferido de Corpus Christi. A decisão é da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal (VEP-DF) e é a segunda saída temporária deste ano.

De acordo com a VEP, o saidão, que chegou a ser suspenso esse ano por conta da pandemia, foi retomado devido à desaceleração e estabilidade da Covid-19 na capital.

Todos os presos liberados são do regime semiaberto, que têm autorização para trabalho externo ou saídas temporárias e bom comportamento. Caso algum detento não retorne, será considerado foragido.

Os detentos foram liberados em dois locais do DF. Em frente ao Centro de Progressão Penitenciária (CPP), no Setor de Indústria e Abastecimento (SIA), e na Rodoviária do Plano Piloto.