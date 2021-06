Vídeo: motociclista foge da PRF por mais de 15km, mas é pego

Perseguição começou no Recanto das Emas e acabou somente em Samambaia, após o motociclista cair

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) deteve, na noite desta quarta-feira (2), um motociclista de 27 anos que fugiu da fiscalização por mais de 15 quilômetros. A fiscalização ocorria no Recanto das Emas, e o suspeito só foi pego em Samambaia, após cair da moto.

Os PRFs estavam em patrulhamento pela BR-060, próximo ao Recanto das Emas, quando avistaram uma motocicleta HONDA CB 650 F em alta velocidade. Os policiais deram ordem de parada, mas o motociclista não obedeceu. Na sequência, ele imprimiu alta velocidade e tentou fugir dos policiais.

A partir daí, ele andou na contramão e fez zigue-zague em zona urbana, colocando em risco diversos pedestres. Depois de mais de 15 quilômetros de perseguição, próximo às escolas 317 de Samambaia e Caic, o motociclista acabou perdendo o controle e caindo, momento em que foi abordado pelos policiais. Veja o vídeo da perseguição e da abordagem:

Ele alegou que fugiu dos policiais porque estava com escapamento irregular. A moto estava no nome dele e estava devidamente licenciada. Ele se recusou ao teste do etilômetro. Os policiais fizeram as multas por se recusar ao teste do etilômetro, dirigir em alta velocidade perto de escolas, contramão de direção, deixar de obedecer à ordem de parada, escapamento irregular e direção perigosa, motivo pelo qual também foi lavrado termo circunstanciado de ocorrência.

Após se comprometer por escrito de comparecer à justiça para responder pelo crime de direção perigosa, ele foi liberado. A motocicleta foi apreendida, pois não foi apresentado condutor habilitado que se submetesse ao teste do etilômetro.