Urgente: São Paulo terá comércio fechado até 5 de abril

A partir de sexta-feira (20) todo o comércio da cidade de São Paulo estará fechado. A determinação foi do prefeito da cidade, Bruno Covas, e vale até 5 de abril. São Paulo é a cidade mais afetada com a pandemia do novo coronavírus no Brasil.

De acordo com o prefeito, a restrição atinge os atendimentos presenciais, ou seja, lojas poderão continuar vendendo por telefone ou online.

Covas explicou que padarias, farmácias, restaurantes, lanchonetes, supermercados, postos de gasolina e feiras livres terão autorização para funcionar durante o período do decreto.

No entanto, para funcionar, os restaurantes da cidade terão que obedecer a regra de distância mínima de um metro entre as mesas.

Também terão de intensificar ações de limpeza e disponibilizar álcool gel e informações sobre a covid-19.