Transformação digital para professores: FGV fará webinar para lançamento de cursos gratuitos online

Com o objetivo de debater o tema da transformação digital na educação e comunicação do professor, a FGV promove, no dia 22 de setembro das 10h às 11h30, um webinar no seu canal do Youtube com palestras de Mozart Neves Ramos, membro do Conselho Nacional de Educação, e de Raquel Villardi, doutora e mestre em Letras Vernáculas pela UFRJ. Durante o evento serão lançados oito novos cursos online gratuitos na área de Educação, com carga horária de uma hora cada e emissão de declaração de participação ao final.

O primeiro curso, Premissas Básicas na Produção de Material Educativo, acontecerá no próximo dia 25. Os demais são Metodologias Ativas, 29/9; Direitos Autorais na Produção de Material Didático, 2/10; Performance na Tela, 6/10; Objetivos de Aprendizagem Referenciados pela BNCC de Matemática: estratégias de composição e avaliação de percursos formativos on-line, 9/10; Trabalho e Desigualdade: uma proposta à luz da BNCC,14/10; Recursos Digitais e o Ensino das Ciências da Natureza à Luz da Base Nacional Comum Curricular, 16/10; e Recursos Digitais e o Ensino de Linguagens à Luz da Base Nacional Comum Curricular, 20/10/2020.

Durante o encontro, os palestrantes avaliarão os impactos da transformação digital na Educação e os seus reflexos na comunicação do professor bem como as soluções para o enfrentamento desses desafios e as oportunidades para a Educação. O moderador do encontro é o diretor do Centro de Desenvolvimento da Gestão Pública e Políticas Educacionais da FGV (FGV DGPE), José Henrique Paim. As apresentadoras do webinar serão as professoras Marieta de Moraes Ferreira, diretora da FGV Editora e do FGV Ensino Médio,e Mary Murashima, diretora de gestão acadêmica do Instituto de Desenvolvimento Educacional da FGV.

Com informações da FGV