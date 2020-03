Sistema de saúde do RJ pode entrar em colapso em 15 dias, diz Witzel

PUBLICIDADE 

Na tarde desta sexta-feira (20) o governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, em entrevista à CNN, disse que o sistema de saúde do estado deverá entrar em colapso nos próximos 15 dias por causa do novo coronavírus.

A declaração foi dada enquanto ainda ocorria a videoconferência entre o presidente Jair Bolsonaro, o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, que disse que “claramente, em final de abril nosso sistema de saúde entra em colapso. Colapso é quando você tem dinheiro, mas não tem onde entrar (nos hospitais)”.

O ministro disse que pretende atuar para tentar evitar esse provável cenário. “A gente está modelando para ver se trabalhamos com algumas interrupções, segurando o máximo dos idosos que são quem leva ao colapso do sistema”, afirmou.

Com informações do Estadão Conteúdo