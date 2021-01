Simuladores de realidade virtual são a nova sensação no âmbito da medicina

PUBLICIDADE

A tecnologia veio para trazer precisão e ajudar em diagnósticos e procedimentos médicos, evitando assim, o início de tratamentos inadequados para os pacientes. Hoje em dia o diagnóstico correto é parte importante de qualquer tipo de caso médico, a detecção inicial dos sintomas é algo importante.

A Realidade Virtual é algo significativo para a saúde. Essa técnica consiste em criar um ambiente virtual 100% imersivo para o estudante, onde ele interage com o espaço criado, permitindo assim a liberdade do médico na prática de procedimentos Os simuladores de realidade virtual na área médica propiciam um local adequado para o estudo, onde médicos podem conceber conceitos e práticas, além de treinar procedimentos sem pôr em risco a vida de pacientes.

A POSFG tem a missão de democratizar o ensino superior de qualidade em todas as regiões do país. Ela busca aprimorar ainda mais o conhecimento de seus alunos. Agora a instituição também dispõe de aulas práticas e simulações realísticas, além da vivência em clínicas e hospitais nas cidades de Porto Alegre e São Paulo.

Visando aperfeiçoar o conhecimento e a prática de seus estudantes, com treinamentos baseados na automação das habilidades profissionais, desenvolvendo assim competências necessárias para a concretização de procedimentos de forma precisa e segura.

A Instituição oferece um treinamento individual e continuado em Procedimentos Minimamente Invasivos para profissionais da área da saúde, utilizando simuladores com Realidade Virtual. A utilização dos simuladores no treinamento médico acarreta a diminuição do uso de animais e cadáveres, além da diminuição dos custos relacionados tanto a capacitação dos profissionais em novas tecnologias, quanto aos cuidados com o paciente, sendo um conceito inovador no mercado brasileiro.

A POSFG quer proporcionar aos médicos uma qualificação e capacitação de qualidade, deixando-os prontos para o mercado de trabalho, com conhecimentos amplos para práticas e realizações de procedimentos no dia-a-dia.

