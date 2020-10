Rio: ‘próximo passo é fazer a perícia’, diz governador sobre incêndio em hospital

PUBLICIDADE

Após um incêndio atingir Hospital Federal de Bonsucesso, na zona norte do Rio de Janeiro, o governador em exercício do Estado, Cláudio Castro (PSC), afirmou nesta terça-feira, 27, que uma vez controlado o fogo, o próximo passo é investigar as causas do ocorrido. Castro relatou que a informação que tem até o momento é que os bombeiros já controlaram o fogo e realizam agora atividade de rescaldo e que todos os pacientes conseguiram ser socorridos.

“O que me chegou (até agora) é que foram todos socorridos e que também conseguimos salvar equipamentos”, disse em conversa com jornalistas na saída do Palácio do Planalto. “O próximo passo então é a Polícia Civil, que já está no local, entrar para fazer toda a questão de perícia para aí começar a investigação e passar para o Ministério Público entender se foi uma causa acidental ou uma causa criminosa.”

Os bombeiros chegaram ao local por volta das 9h50 desta terça. Até o momento, 195 pacientes foram resgatados com segurança. A maior parte foi transferida da prédio 1, onde o incêndio começou, para o prédio 2 do hospital. Com auxílio do Samu, 25 pacientes foram transferidos para outros locais.

Conforme o Estadão mostrou, o porta-voz dos Bombeiros, coronel Lauro Botto, afirmou que há indícios de que o incêndio tenha começado num almoxarifado no subsolo do prédio, onde havia um estoque de fraldas. As causas do incêndio deverão ser confirmadas no processo de perícia.

