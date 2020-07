Projetos universitários que contribuam com Brasil pós-pandemia receberão apoio

PUBLICIDADE

Com o objetivo de estimular o empreendedorismo entre universitários o Instituto TIM vai incentivar aqueles jovens que buscarem solução inovadoras aos problemas que o Brasil está enfrentando em decorrência da pandemia do novo coronavírus.

Projetos que cumprirem esse objetivo poderão participar da seleção do Academic Working Capital (AWC), que oferece apoio financeiro, técnico e de negócios para estudantes transformarem o TCC em startups de base tecnológica. As inscrições para a sexta edição do programa vão até 19 de agosto, por meio do site.

Na edição de 2020, entre os critérios de seleção, ganharão pontos os a equipe de avaliação vai priorizar trabalhos que possam contribuir no enfrentamento dos desafios de uma sociedade pós-pandemia, em áreas como saúde, educação, geração de renda, comunicação, mobilidade, entre outras.

“A pandemia, ao mesmo tempo em que colocou o mundo em uma crise, acelerou a transformação digital, que pode ser justamente a chave para enfrentarmos os desafios do novo normal. O Academic Working Capital estimula os universitários brasileiros a terem um papel transformador nessa nova realidade. O programa mostra que a tecnologia é habilitadora de mudanças importantes e os auxilia a vislumbrar novas oportunidades de carreira nesse percurso”, destaca o presidente do Instituto TIM, Mario Girasole.

Também focado nas transformações urgentes que a sociedade precisa promover, o Instituto TIM reforçou o compromisso com a diversidade no novo edital do AWC: gênero e raça são critérios de desempate na seleção dos projetos. Os grupos com maior diversidade entre seus integrantes poderão ser beneficiados, o que incentiva a participação feminina e de negros no programa.

Outra mudança está no cronograma do AWC: as atividades se estenderão até maio do que ano vem. Com isso, a Feira de Investimentos, que encerra o projeto, agora será também o primeiro workshop da edição de 2021, permitindo a troca de experiências entre a turma que está concluindo o programa e o grupo que iniciará seu ciclo. Todos os workshops e mentorias desta edição serão virtuais, evitando deslocamentos e aglomerações.

Podem se inscrever estudantes de qualquer área da graduação, com iniciativas voltadas para soluções tecnológicas ou de inovação. Os grupos devem ter até quatro integrantes, todos na universidade e com pelo menos um dos membros na fase final, fazendo o Trabalho de Conclusão de Curso (TCC). As vagas são para jovens de todo o Brasil. Os autores dos projetos selecionados terão orientação técnica e de negócios, participarão de workshops e serão acompanhados semanalmente por monitores do AWC. No fim do ciclo, participam da Feira de Investimentos, onde poderão apresentar suas soluções para profissionais do mercado e investidores-anjo.