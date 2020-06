Prefeitura do Rio antecipa reabertura do comércio de rua para este sábado

PUBLICIDADE

O comércio de rua do município do Rio de Janeiro, fechado desde março em função das medidas de combate ao coronavírus, poderá reabrir a partir deste sábado, 27, das 11h às 17h. A informação foi anunciada na tarde desta sexta-feira, 26, pelo prefeito Marcelo Crivella (Republicanos).

A reabertura estava prevista para 2 de julho, mas foi antecipada após avaliação do conselho científico que assessora o prefeito em medidas relativas à pandemia. Também poderão voltar a funcionar salões de beleza de rua, nesse mesmo intervalo de horário. Desde o dia 22, esse tipo de estabelecimento estava autorizado a funcionar, desde que estivesse dentro de shoppings

Agora os estabelecimentos de rua também poderão reabrir. Mas todos só podem oferecer serviços de cabelo e manicure – depilação, design de sobrancelhas e outros serviços seguem proibidos. Além de respeitar o horário restrito, as lojas de rua poderão receber no máximo um terço de sua capacidade, terão de manter as portas abertas para ventilação do ambiente, funcionários e clientes deverão manter distanciamento entre si e o banheiro deverá oferecer material para que o cliente lave as mãos. Os salões de beleza não poderão ter fila de espera, deverão trabalhar com agendamento prévio e não poderão servir comida ou bebida.

Na prática, muitas lojas de rua já tinham voltado a funcionar na capital fluminense, embora ainda não autorizadas. Em Copacabana (zona sul) lojas de utensílios domésticos, roupas e sapatos funcionaram normalmente nesta sexta-feira. Segundo o prefeito, a curva de mortes no Rio está em queda. Segundo ele, nesta quinta-feira (25) o município do Rio teve 164 sepultamentos, enquanto que no mesmo dia do ano passado, sem a covid-19, foram 200 enterros. “Ontem, tivemos 36 sepultamentos a menos do que no dia 25 de junho de 2019, o que mostra realmente que as curvas estão caindo”, afirmou.

Crivella confirmou que a partir de 2 de julho serão autorizados a reabrir bares, restaurantes e academias de ginástica. Bares e restaurantes poderão funcionar até as 23h, e academias terão de fazer um agendamento de alunos, para evitar aglomeração.

