Planos de Saúde devem cobrir testes sorológicos para covid-19

A Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), nesta quinta-feira (12) definiu que o teste de sorologia para o novo coronavírus será incluído no rol de coberturas obrigatórias pelos planos de saúde. A decisão foi tomada durante uma reunião da diretoria colegiada do órgão.

Anteriormente, o teste de sorologia chegou a ser coberto pelos planos mas, por causa de uma decisão judicial, a medida foi suspensa pelo Tribunal Regional Federal da 5ª Região (TRF-5), no dia 14 de julho. Desde então o consumidor precisa pagar o exame por conta própria.

O teste sorológico identifica a presença de anticorpos no sangue dos pacientes que foram expostos, em algum momento, ao vírus. A indicação é que o exame seja feito a partir do 8º dia desde o início do aparecimento dos sintomas.