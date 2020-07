PF investiga fraude em licitações para locação de veículos no Tocantins

PUBLICIDADE

A Polícia Federal investiga fraudes em licitações para locação de veículos por parte das secretarias municipais de Palmas, no Tocantins.

Os alvos da operação deflagrada nesta terça-feira (21) são políticos, servidores e empresários do Estado do Tocantins. A PF aponta conluio entre as partes.

Segundo levantamento feito junto à Controladoria Geral da União (CGU), foram desviados pelo menos R$ 15 milhões através de contratos superfaturados. Os valores eram distribuídos como propina entre os investigados.

São cumpridos oito mandados de prisão e 29 de busca e apreensão nos estados do Tocantins, Pará, Goiás, Santa Catarina e no Distrito Federal.

Os investigados responderão pelos crimes de fraude à licitação, peculato, corrupção ativa, corrupção passiva, lavagem de dinheiro e participação em organização criminosa.