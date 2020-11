PF encontra dinheiro em caixa durante operação contra lavagem de dinheiro no Ceará

PUBLICIDADE

As autoridades encontraram uma grande quantia de dinheiro, em espécie, em uma caixa dentro de uma empresa alvo de uma operação. A Polícia Federal cumpre 27 mandados em Fortaleza e em cidades do Rio Grande do Norte e Rio de Janeiro, na manhã desta quinta-feira (19). O intuito da operação é investigar o desvio de recursos públicos, fraudes em licitações, lavagem de dinheiro, entre outros possíveis crimes, no Ceará.

De acordo com a Polícia Federal, um dos investigados é um ex-deputado federal e estadual do Ceará. Mais detalhes da operação serão repassados em uma entrevista coletiva às 10h30.

Segundo os investigadores, a organização atua há 20 anos e utiliza “laranjas” (pessoas atuando em nome de terceiros investigados) para fraudar licitações e contratos de serviços de locação de veículos. Além disso, o grupo é investigado por desvio de recursos públicos e lavagem de dinheiro por meio da aquisição clandestina de corretoras e de sociedades com participação no ramo de energia eólica. Os suspeitos contavam com a ajuda de operadores do mercado financeiro.

Em 2016, a Operação Km Livre foi realizada em parceria com a Controladoria Geral da União. Na ocasião, foram apreendidos mais de R$ 5,9 milhões em espécie na sede de uma das empresas investigadas, localizada no Bairro de Fátima, em Fortaleza.