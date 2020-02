Petrobras reduz preço de gasolina e diesel nas refinarias

PUBLICIDADE 

A Petrobras reduzirá, neste sábado (29), o preço médio da gasolina e do diesel nas refinarias. O diesel terá redução de 5%; a gasolina, de 4%.

As quedas expressivas do petróleo no mercado internacional devido à ampliação dos casos do coronavírus pelo mundo levou a estatal a optar pelo recuo. A desaceleração da economia global é temida por conta do vírus.

A informação, obtida pela agência Reuters, foi confirmada pela assessoria da estatal.