Pesquisa: 66% dos brasileiros preferem viajar com uma vacina da covid-19

Uma pesquisa realizada em julho deste ano com 20 mil viajantes de 28 países revelou que dois em cada três (66%) turistas brasileiros dizem que vão se sentir confortáveis em viajar apenas quando existir uma vacina para a covid-19. A média global é de 53%. Entre os cerca de 1 mil brasileiros participantes do estudo, 91% irão tomar ainda mais precauções para evitar o contágio com o novo coronavírus.

O levantamento, feito pela Booking.com, levou em consideração nove tendências de viagem no Brasil e no mundo, pesquisas de acomodações e dados de recomendações.

Nos dados, há uma preocupação em relação a limpeza: 52% dos entrevistados brasileiros vão evitar algumas cidades turísticas que possam ter aglomeração, e 71% deles esperam que as atrações turísticas se adaptem para garantir o distanciamento social. Enquanto isso, o brasileiro ficou em terceiro lugar (81%) nas estatísticas sobre priorização da clareza de medidas adotadas. É o que mostra o item “segurança e limpeza em 1º lugar”.

“Eles buscam muito mais confiança sobre o local onde vão se hospedar. E as empresas terão que trabalhar ainda mais para conquistar a confiança dos viajantes”, comenta Marco Sobrinho.

Além disso, metade dos viajantes do país (53%) vão evitar o uso de transporte público por medo de contrair a covid-19, o que pode causar uma mudança de longo prazo nos meios de locomoção das pessoas.

Na tendência “sonhos de viagem”, o estudo aponta que 67% dos viajantes brasileiros estão animados para viajar de novo quando a pandemia acabar. Oito em cada 10 entrevistados do Brasil (86%) disseram que irão valorizar mais as viagens. Nesse tema, 64% deles desejam viajar no futuro para compensar o tempo perdido, e 48% planejam reagendar uma viagem cancelada nos últimos meses.

Quando perguntados sobre o “valor vital” das viagens, 84% dos brasileiros disseram que prestarão mais atenção ao preço na hora de pesquisar e planejar suas viagens. Além disso, 78% estarão mais propensos a procurar promoções e descontos.

Outro dado relevante é o de que 8 em cada 10 (82%) brasileiros dizem que esperam que as plataformas de reserva aumentem a transparência em relação às políticas de cancelamento, processos de reembolso e opções de seguro-viagem. Para 36%, é essencial contar com uma acomodação reembolsável para a próxima viagem, e 40% sentem o mesmo em relação à flexibilidade de alterar datas sem que haja cobranças.

Viagens mais perto de casa

O tema “viagens mais perto de casa” demonstrou a ansiedade do brasileiro em buscar um descanso por meio de uma viagem nacional. Desta forma, 44% ainda planejam viajar dentro do próprio país daqui a 7 a 12 meses, e 32% planejam viajar nesse período daqui a mais de um ano.

Segundo o área manager da Booking, Marco Sobrinho, os destinos dos brasilienses mais acessíveis em viagens curtas segue sendo em cidades próximas como: Pirenópolis e Chapada dos Veadeiros, por exemplo.

“O que a gente tem visto é essa mudança de buscar algo mais próximo de casa. E olhando para mercados do Centro-Oeste, da região de Brasília, a gente consegue identificar as pessoas buscando esse contato mais próximo com a natureza. Como é uma região com cachoeiras e águas termais, a gente tem percebido as pessoas tendo esse escape de fim de semana para explorar um pouco mais os destinos próximos de onde ela vive”, analisa o representante da empresa.

Esse cenário fica evidente em relação a viagens locais, em que 55% pretendem conhecer um novo destino na região em que moram, e 59% querem passar a curtir a beleza natural da sua terra. Dos 1 mil brasileiros participantes, 63% planejam viajar para algum lugar, seja perto ou longe de casa, e que já conhecem por esse ser um destino familiar.

Busca de viagens como escape

Em busca de conforto e distração durante o período de quarentena, a grande maioria dos viajantes brasileiros (98%) passou um tempo procurando novas inspirações para as férias. Por sinal, quase metade (46%) pesquisou por possíveis destinos de viagem pelo menos uma vez por semana.

As redes sociais podem ser uma excelente fonte de inspiração para os viajantes locais que sonham com seu próximo passeio, mas não a única. Afinal, 46% dos brasileiros ainda recorrem à velha e boa conversa com amigos e parentes para estimular sua criatividade quando o assunto é viagens. Além disso, mais de um terço (35%) dos viajantes do país curtem a nostalgia de rever antigas fotos de viagem para ajudar a decidir sobre um destino futuro.

Mais conscientes do que nunca

Uma outra estatística apontada no estudo é a de que os brasileiros estão “mais conscientes do que nunca”. Um exemplo é que 7 em cada 10 (71%) viajantes querem curtir um destino de forma mais sustentável no futuro. Inclusive, 84% dos brasileiros esperam que a indústria de viagens ofereça opções mais sustentáveis.

Consequentemente, as visitas a destinos alternativos se tornarão mais comuns para evitar viagens durante a alta temporada (52%) ou em lugares superlotados (59%). Isso também significa que 67% dos viajantes do país ficarão longe de atrações turísticas lotadas, uma indicação de que os destinos precisarão se adaptar para administrar de uma maneira nova e inteligente o fluxo de pessoas.

Além disso, o impacto da pandemia fez com que mais de metade (59%) dos viajantes brasileiros passassem a considerar reduzir o consumo de água e/ou reciclar plástico durante as viagens quando as restrições acabarem.

Trabalho remoto na viagem

Com o trabalho remoto ou home office na pandemia, mais da metade (53%) dos hóspedes brasileiros já consideram reservar um lugar para ficar do qual também possam trabalhar. Além disso, 43% deles estariam dispostos a ficar em quarentena nos destinos se pudessem trabalhar remotamente de lá.

O curioso é que mais de metade dos entrevistados brasileiros (58%) disseram que vão estender suas viagens de negócios para tirarem uma folguinha e curtirem o destino em que originalmente foram só para trabalhar.

Simples prazeres

Assim como nós estamos aprendendo a conviver com as consequências da pandemia, os viajantes estão dispostos a aderir a uma nova forma, mais tranquila, de vivenciar o mundo, especialmente em contato com a natureza.

Globalmente, desde o início da pandemia, aumentaram na empresa virtual de viagens as recomendações sobre “fazer trilhas” (94%) e “descansar” (33%), assim como “aproveitar a natureza” (44%) e “respirar ar puro” (50%). As pesquisas também mostram que 3 em cada 4 viajantes brasileiros (76%) vão passar a apreciar experiências mais simples, como ficar ao ar livre ou curtir a família durante as férias. Enquanto isso, mais da metade (56%) também buscará experiências menos conhecidas, em áreas rurais, para que possam curtir ao máximo a natureza.

Quanto à acomodação, 43% dos viajantes brasileiros que buscam destinos perto de casa estão preferindo ficar em casas de temporada ou apartamentos, em vez de hotéis. É uma mudança significativa em relação a 2019, quando 60% dos viajantes do país preferiam se hospedar em um hotel. Viagens para relaxar também estarão no topo deste período de pandemia no mundo das viagens. Mais de metade dos brasileiros (55%) dizem que esse é seu tipo de viagem preferida, seguida por férias na praia (51%) e viagens urbanas (14%).

Inovação tecnológica

A tendência de “inovação tecnológica” terá um papel essencial para restabelecer a confiança nas viagens, e 71% dos turistas brasileiros concordam que a tecnologia será importante para controlar os riscos à saúde nas viagens. Além disso, 69% dizem que as acomodações vão precisar ter tecnologias de ponta para fazerem as pessoas se sentirem seguras, e 62% querem que existam opções tecnológicas que permitam que se faça reservas em restaurantes de última hora.

Dos entrevistados, 58% dos viajantes brasileiros querem poder contar com mais máquinas de autoatendimento, em vez de balcões de ingressos, e 67% também estão animados com o potencial da tecnologia para personalizar suas experiências de viagem no futuro.

As inovações que veremos no futuro vão trazer ainda mais mudanças. Inclusive, 3 em cada 4 brasileiros (74%) se sentiriam mais confortáveis em visitar um destino desconhecido se pudessem dar uma olhadinha antes na região com a ajuda da realidade virtual (VR).

Metodologia

A metodologia da pesquisa se baseou em uma amostra de adultos que viajaram a negócios

ou a lazer nos últimos 12 meses, e que planejam viajar nos próximos 12 meses, caso não haja mais restrições de viagem por conta da pandemia.