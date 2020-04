Número de mortos pela polícia cresce em 2019

PUBLICIDADE 

Em 2019, o número de pessoas mortas pela polícia foi de pelo menos 5.804, um índice maior ao de 2018. Além disso, 159 policiais foram assassinado, número maior do que o do ano passado. É o que revela um levantamento feito pelo G1 com base nos 25 estados do Brasil e no Distrito Federal. O Goiás se recusou a passar os dados.

Em um ano, o número de mortes em confrontos direto contra a polícia cresceu em 1,5%. O dado vai de encontro a queda de mortes violentas no Brasil, a maior da série histórica do Fórum Brasileiro de Segurança Pública (19%).

Entretanto, o número de agentes mortos caiu mais de 50% e foi de 159, ante as 326 mortes de 2018. Foi o terceiro ano consecutivo no qual houve um aumento de mortes por policiais e uma diminuição de policiais mortos.

O levantamento revela que a taxa de mortalidade pela polícia é de 2,9 pessoas a cada 100 mil habitante. No entanto, no Amapá a taxa de mortes é de 15,1 pessoas a cada 100 mil habitantes.

Os Estados de Tocantins e Rio Grande do Norte têm o menor índice de policiais mortos. 1,3 a cada mil.

Mortos pela Polícia

Boa parte das 5.804 mortes cometidas por policiais em 2019, cerca e 95%, foram cometidas por agentes em serviço. Os outros 5% são vítimas de policiais na ativa que não trabalhavam no momento da ocorrência.

O Estado do Rio de Janeiro apresentou o maior número de pessoas mortas pela polícia em confrontos Foram 1.810 vítimas e uma taxa de 10,5 mortes a cada 100 mil habitantes. Com isso, mais de 30% das ocorrências do país se concentram na capital fluminense.

Além disso, essa é a taxa mais alta do Estado desde 1998, quando ocorreu o início da série histórica.

Policiais Mortos

A maior parte dos policiais que faleceram no ano passado, cerca de 70%, estava fora de horário de trabalho quando foram assassinados.

Mesmo assim a queda de agentes mortos em relação a 2018 é grande e fica em mais de 50%.

Os Estados de Rio Grande do Norte e Tocantins tiveram 1,3 policiais mortos a cada mil oficiais. Estes são os Estados com maior taxa no país.

Segundo o governo de Tocantins, o número ponderado não reflete a realidade já que foram sete policiais mortos em 2019.

“A Secretaria da Segurança Pública ressalta que o governo vem sistematicamente investindo na melhoria da segurança pública. Além dos investimentos financeiros, o governo implantou em 2019 o Plano Estadual de Segurança Pública e Defesa Social (PESSE). Por meio dele, diversas ações têm sido executadas para melhorar a qualificação do efetivo policial no estado, combater a criminalidade e gerar maior sensação de segurança à população”, disse em nota.

O governo do Rio Grande do Norte não comentou os dados.

O Rio de Janeiro é um dos estados com maior número de agentes mortos, com 33 casos.