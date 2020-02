Novo pede intervenção da Economia para que RJ privatize companhia de água

PUBLICIDADE 

O líder do partido Novo na Câmara, deputado Paulo Ganime, pediu a intervenção do ministro da Economia, Paulo Guedes, para o Estado do Rio de Janeiro cumprir seu de Plano de Recuperação Fiscal e, por consequência, privatizar a Companhia Estadual de Águas e Esgotos (Cedae).

Em 2017, o Rio de Janeiro entrou no Regime de Recuperação Fiscal Foi feito um acordo com o Governo Federal para a suspensão do pagamento dos juros da dívida com a União. Uma das contrapartidas era a privatização da Cedae em um prazo máximo de três anos, que acaba agora em 2020.

A companhia ainda não foi privatizada e atualmente o Estado fluminense enfrenta problemas com a qualidade da água desde o início de janeiro devido à presença de geosmina, um composto orgânico formado pela proliferação descontrolada de algas, o que deixa a água com cheiro e gosto de terra.

“Encaminhamos a indicação para que o ministério, no âmbito de sua competência, adote medidas necessárias ao efetivo cumprimento do acordo por parte do Estado do Rio de Janeiro”, diz o deputado no pedido. “De maneira a garantir, não apenas a obtenção dos recursos necessários para que os compromissos assumidos com a União, como também as condições de prestação adequada dos serviços de água e saneamento à população”.

Estadão Conteúdo