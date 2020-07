No rio, Prefeitura vai liberar banho de mar a partir do dia 10; fase três da reabertura é dividida

PUBLICIDADE

Nesta quarta-feira (1), a Prefeitura do Rio comunicou que outros setores vão reabrir amanhã. Além de salões de salões de beleza, barbearias e comércio de rua, que começaram a funcionar no último sábado (27), bares, restaurantes, lanchonetes, quiosques, padarias, lojas de conveniência e outros estabelecimentos parecidos estão autorizados a voltar a funcionar com consumo local, repeitando o limite de 50% da capacidade e com dois metros de distância entre as mesas.

Para a Prefeitura do Rio de Janeiro, a fase três de reabertura é considerada de “extrema importância” e foi dividida em duas etapas. A primeira delas tem início amanhã (2). O governo recomenda que os comércio dê preferência para espaços abertos. A ocupação de estacionamentos e calçadas está autorizada.

“Nesse momento ainda está vedada música ao vivo e funcionamento após as 22h. Nos estabelecimentos que ficam nos shoppings, permanece o horário de 12h as 20h”, explicou a subsecretária de Vigilância Sanitária, Márcia Rolim.

“Essa terceira fase é extremamente importante, porque diversas atividades poderão retornar. Dividimos a fase três em duas etapas, a 3A a partir do dia 2 e a 3B a partir do dia 10 de julho. As praias continuam fechadas apenas para atividades físicas. Agora estamos permitindo treinos funcionais, mas atividades em grupo continuam proibidas”, completou.

Segundo a subsecretária , a próxima etapa está prevista para o próximo dia 10. O acesso às praias, competições esportivas com 1/3 da capacidade do público e clubes esportivos podem ser liberados.