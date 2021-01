No Rio de Janeiro, primeiro imunizado receberá vacina no Cristo Redentor

PUBLICIDADE

O prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, utilizou suas redes sociais na manhã desta segunda-feira (18) para informar que a primeira dose da vacina contra o novo coronavírus no estado será aplicada, às 17h, no Cristo Redentor. O primeiro carioca a receber o imunizante estará, portanto, no cartão postal do estado.

A primeira dose da vacina será aplicada hoje às 17hs no Cristo Redentor! @claudiocastroRJ @cristoredentor #VemVacina — Eduardo Paes (@eduardopaes_) January 18, 2021

Ele disse, ainda nas redes, que o trabalho para o planejamento logístico para a chegada das vacinas está acontecendo nas últimas semanas. “Assim que a vacina chegar em solo carioca, estaremos prontos para distribuí-la e iniciar a primeira fase da vacinação na cidade”, disse.

Bom dia! Nas últimas semanas, trabalhamos duro no planejamento logístico para este momento: assim que a vacina chegar em solo carioca, estaremos prontos para distribuí-la e iniciar a primeira fase da vacinação na cidade. Hoje a tarde, anunciaremos todos os detalhes! #VemVacina — Eduardo Paes (@eduardopaes_) January 18, 2021

Imunização adiantada

O ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, durante cerimônia simbólica com governadores, anunciou, na manhã desta segunda-feira (18), que a campanha de vacinação contra o novo coronavírus poderá iniciar ainda hoje.

“Tínhamos conversado sobre o que vai acontecer a partir de agora. Hoje ainda nós distribuiremos todas as vacinas aos estados e, hoje ainda, os estados, ao final do dia, no município principal, a vacinação”, afirmou o ministro durante a cerimônia. Segundo ele, o pedido para adiantamento do início das vacinações foi feito pelos governos estaduais.

Ele reforçou ainda que, mesmo com o início da imunização, as medidas de proteção deverão ser mantidos. “A vacina não determina o fim das medidas preventivas. O início da vacinação não nos desobriga a continuar com o uso de máscaras, não nos desobriga as medidas de prevenção e de afastamento social”, disse.