Nas redes sociais, filha de vereador acusa pai de agressão

PUBLICIDADE

Por meio das redes sociais, a filha de José Alberto de Carvalho, vereador da Bahia, denunciou o pai por agressão. Rafaella Carvalho, de 18 anos, fez um boletim de ocorrência contra o vereador e publicou um vídeo com os relatos da mãe, que também era agredida pelo parlamentar.

No instagram, Rafaella disse: “Hoje eu fui agredida. Na verdade, eu esperava, né? Porque eu vivo há 18 anos vendo ele fazer isso com a minha mãe. Ele é um monstro, sempre foi um lixo”, contou.

A jovem relatou que a discussão começou quando o vereador disse que Rafaella não conseguiria terminar a faculdade de medicina. “Fiquei muito chateada, comecei a chorar e pedi para uma amiga me buscar. Ele se estressou que eu estava chorando, me trancou no quarto e fez isso comigo”, desabafou.

A mãe da jovem ainda alertou os internautas sobre relacionamentos abusivos. “Quem me conhece de verdade e sabe minha história com ele está aliviado por eu ter conseguido me livrar. Eu sempre achei que eu o amava, era uma relação abusiva, um ciclo vicioso”, contou.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Confira o vídeo de Simone, mãe de Rafaella.